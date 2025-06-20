«Они давно включились»: Зюганов рассказал об американском участии в войне Ирана и Израиля

США уже давно вовлечены в конфликт между Ираном и Израилем. Об этом URA.RU на ПМЭФ-2025 сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он выразил уверенность в том, что Израиль не начал бы военные действия без согласования с американцами. По его словам, перед ударами прошли закрытые переговоры, где стороны практически достигли договоренностей, но вместо подписания соглашения последовали бомбардировки, в ходе которых погибли иранские переговорщики.
«Откровенно говоря, они (США — прим. URA.RU) давно включились. И я не думаю, что Израиль начал долбить без их отмашек, они предварительно провели закрытые переговоры на которых, в принципе, уже достигли соглашений и должны были их подписывать, а накануне начались бомбардировки, и, более того, уничтожили тех, кто вел переговоры с иранской стороны — ученых и военных», — сказал Зюганов в беседе с корреспондентом URA.RU.
Глава КПРФ назвал эти события вызовом всему миру. По мнению Зюганова, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху недооценивает последствия войны с исламским миром, которая, как он считает, закончится поражением Израиля. Зюганов подчеркнул необходимость мирного сосуществования, отметив, что военное решение проблемы невозможно.
Политик также заявил, что Россия должна активно участвовать в переговорах, и высоко оценил усилия президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, провел консультации с Ираном, Израилем, Китаем и США. Зюганов добавил, что Путина уважают в арабском мире и в Израиле, и призвал максимально использовать российские дипломатические возможности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обладает необходимым потенциалом для выполнения посреднической роли в процессе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем. По его словам, российский лидер располагает возможностями для предложения таких услуг благодаря сложившимся отношениям как с Тегераном, так и с Тель-Авивом. При этом Песков подчеркнул, что инициатива по посредничеству не навязывается, однако существующие контакты позволяют России выступить в этой роли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.