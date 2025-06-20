Зюганов поспорил с Орешкиным из-за российской модели экономики

Заявления замглавы администрации президента Максима Орешкина об «исчерпанных возможностях» модели экономики РФ — полная ерунда. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он указал, что Россия — самодостаточная страна, способная обеспечить свой суверенитет за счет развития базовых отраслей, талантливого народа, уникальной истории и высокой духовности.
«Когда он (Орешкин — прим. URA.RU) говорит, что исчерпаны возможности экономики, то это ерунда полная. У нас страна самодостаточна. Она может обеспечить свой суверенитет за счет развития базовых отраслей, талантливого народа, уникальной истории, высокой духовности», — сказал Зюганов корреспонденту URA.RU в рамках ПМЭФ-2025.
Кроме того, политик подчеркнул, что опыт развития социализма и капитализма, а также все кризисы, включая две мировые войны, унесшие более 80 миллионов жизней, доказывают, что без социализации жизни невозможно выйти из тупика нынешней системы. Зюганов заявил, что перекладывать ответственность с больной головы на здоровую не стоит.
Ранее замруководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что используемая в последние годы в России модель экономического роста исчерпала свои возможности и стране необходим переход к новому этапу развития. Он подчеркнул, что уровень безработицы в России на сегодняшний день является одним из самых низких среди крупных мировых экономик, а производственные мощности функционируют на предельных значениях. По мнению Орешкина, дальнейшее экономическое развитие возможно лишь при переходе к следующему технологическому и организационному уровню.
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