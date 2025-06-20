«Спасибо Путину и Минобороны»: появились кадры встречи российских военных после обмена пленными

В Россию вернулась новая группа военнослужащих, освобожденных в результате обмена пленными с Украиной. Кадры их встречи URA.RU предоставило Министерство обороны РФ. Освобожденные военные поблагодарили российское руководство и участников обмена за возвращение на Родину.
«Рад, счастлив. Честно, словами не передать — спасибо Минобороны, что не забывают про нас. Я очень благодарен. Эмоций очень много, спасибо. Все проверили, одели, обули, накормили, напоили, встреча была очень теплой», — рассказал один из вернувшихся солдат. Другой военнослужащий отметил: «Эмоции такие, что дух перехватывает, просто слов нету. Никогда не думал, что буду так счастлив вернуться на Родину. Благодарю всех, кто занимался обменами, кто не забыл нас».
Еще один военный заявил, что испытал сильные эмоции по возвращении домой и не ожидал, что окажется в списках на обмен. Он выразил огромную благодарность всем, кто принимал участие и способствовал его возвращению в Россию. «Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что не забывают нас своих ребят. Своих не бросаем. Россия вперед», — сказал боец ВС РФ.
Ранее, 20 июня, Россия и Украина осуществили новый обмен военнопленными, в ходе которого группа российских военнослужащих была возвращена из украинского плена. В рамках соглашения российская сторона передала Украине такую же по количеству группу украинских военнослужащих. Кроме того, в тот же день был произведен санитарный обмен ранеными военнослужащими, нуждающимися в медицинской помощи.
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