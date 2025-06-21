Аксаков: выплату на погашение ипотеки для многодетных семей хотят поднять

В России планируют увеличить максимальную выплату на погашение ипотеки для многодетных семей с 450 тысяч до 900 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«В Госдуму уже внесен законопроект о повышении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Сейчас они могут получить 450 тысяч рублей. Пока все это предложение вроде бы поддерживают. Это хороший стимул для того, чтобы средства шли на выплату кредита. Я думаю, при рассмотрении проекта бюджета следующего года уже новая цифра появится и выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до 900 тысяч», — сообщил депутат «Известиям» на ПМЭФ-2025.
Он также напомнил, что в России действует масштабная программа стимулирования рождаемости, включая материнский капитал, однако нынешняя демографическая ситуация требует дополнительных мер. Власти рассматривают возможность запуска новой программы семейных инвестиций, которая может заработать уже в 2026 году. При этом обсуждается вариант разрешить использовать материнский капитал для вложений в этот проект. Законопроект о новом варианте использования маткапитала может быть внесен в Госдуму уже до конца текущего года.
Ране Совет Федерации на 592-м заседании одобрил поправки в закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». В нем особое внимание было уделено дополнительным расходам, в числе которых были индексация материнского капитала и поддержка льготной ипотеки.
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