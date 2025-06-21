В центре Тель-Авива на крышу четырехэтажного здания упали обломки ракеты, запущенной Ираном. Начался пожар, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом пишут израильские СМИ.
«Иран ночью запустил пять ракет по Израилю, большинство перехвачено. Крыша четырехэтажного здания загорелась после попадания осколка ракеты. Пожарные подчеркивают, что инцидент под контролем», — уточнила 21 июня газета Yedioth Ahronoth.
По сведениям издания, инцидент уже исчерпан. Жертв нет.
Как сообщало URA.RU ранее, сирены сработали в нескольких районах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, после запуска ракет. Местные власти призвали граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям службы безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.