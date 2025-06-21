Уникальный российский дрон лишил НАТО 2 млрд долларов

С августа 2024 года в зоне спецоперации оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на более чем два миллиарда долларов. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
«С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью „Князя Вандала“ техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше двух миллиардов долларов», — заявил Чадаев. Его слова передает ТАСС.
Еще в январе губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что этот беспилотник уже ликвидировал часть западной техники на фронте. Сумма ущерба составила около 300 млн долларов.
Дрон «Князь Вандал Новгородский» создан специалистами НПЦ «Ушкуйник», расположенного в Великом Новгороде. Благодаря использованию оптоволоконных технологий БПЛА не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — это позволяет ему выполнять широкий спектр задач. Отмечается, что сотрудники центра также разрабатывают современные технологические решения и нормативно-правовые базы для гражданских беспилотных авиационных систем и средств защиты от дронов.
Российские военные активно применяют FPV-дроны в сухопутных операциях, что способствует эффективному поражению позиций противника. В частности, размещение этих беспилотников на линии фронта помогло операторам, работающим из тыла, значительно повысить скорость и точность ударов. По оценке Forbes, эффективность таких атак сопоставима с артиллерийским огнем.
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