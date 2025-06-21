Серая гниль и бактериоз: 7 опасных болезней капусты и способы защиты от них

Капуста — самый популярный огородный овощ. Этот растение неприхотливо в уходе и отлично приживается в северных широтах и в жарком климате. Однако, чтобы получить богатый урожай, важно правильно ухаживать за капустой, не допуская появление опасных для нее болезней. О том, какие существуют болезни у капусты, и как спасти растения — в материале URA.RU.
Почему появляются болезни капусты
Заболевания капусты появляются из-за неправильного ухода за растениями или погодных условий, сообщили в Россельхознадзоре. К примеру, семена растений могут быть изначально оказаться зараженными. Также вирусные заболевания передаются капустной тлей и репной белянкой, поэтому важно следить за профилактикой. Также болезни могут сохраняться в маточных растениях и передаваться при высадке рассады.
Причиной появления болезней капусты могут стать неблагоприятные погодные условия. К примеру, частные ливни провоцируют гниение нижних листьев, а если почва не просыхает, что происходит порча кочерыжки. В слишком жаркую погоду размножаются вредители, которые повреждают листья, провоцируя распространение инфекций. Кроме того, важно правильно поливать капусту, так как переувлажнение грядок или попадание воды в розетку при поливе могут привести к развитию болезней.
Основные заболевания капусты и причины появления
Болезни капусты делятся на грибковые, бактериальные и вирусные.
- Грибковые (черная ножка, серая гниль, ложная мучнистая роса) — появляются из-за повреждений и передачи инфекции от сорняков и других растений.
- Бактериальные (слизистый бактериоз, сосудистый бактериоз.) — появляются из-за инфекции, которая может находиться в зараженной воде или сорняках.
- Вирусные (мозаика, черная кольцевая пятнистость) — возбудители таких болезней не сохраняются в почве или на семенах, а передаются через переносчиков — насекомых.
Признаки грибковых заболеваний капусты, как бороться
Основные заболевания капусты могут быть вызваны бактериальными, грибковыми или вирусными инфекциями.
Серая гниль
При этом заболевании на внешних листьях капусты появляются коричневые пятна, которые быстро увеличиваются в размерах. Также на пораженных участках можно увидеть пушистый налет пепельно-серого цвета. В нем содержатся споры гриба, которые могут заразить весь урожай.
Как бороться: нужно провести дезинфекцию семян перед посевом, обработку препаратами противогрибкового спектра («Топсин-М», «Скор») и уменьшение плотности насаждений.
Народные средства:
- Настой горчицы. Смешать порошок сухой горчицы с горячей водой и настаивать сутки. Полученную жидкость процедить и обработать ею капусту.
- Отвар томатной ботвы. Измельченную ботву залить кипятком, дать настояться и применять для опрыскивания против вредителей.
- Раствор молока и йода. Развести молоко с добавлением нескольких капель йода. Нанести полученную смесь на листья.
Черная ножка
При этом заболевании появляются потемнения основания стебля, замедляется рост растений. В запущенном виде растение погибает.
Как бороться: предотвращение черной ножки включает предпосевную подготовку семян, подбор устойчивых сортов и применение специализированных препаратов («Планриз», «Максим»).
Народные средства:
- Древесная зола или сажа. Рассыпать по поверхности почвы слоем в несколько миллиметров. Важно использовать именно древесную золу, а не золу от сжигания бытового мусора.
- Раствор пищевой соды. Развести 1 чайную ложку на стакан воды и поливать раз в неделю. Сода подщелачивает почву, создавая неблагоприятную среду для грибка.
Ложная мучнистая роса
При этом заболевании на взрослых растениях на верхней стороне листьев появляются красноватые пятна. На нижней части листов можно обнаружить белый налет. Пораженные участки постепенно подсыхают, листья желтеют и отмирают.
Как бороться: нужно обработать капустные грядки фунгицидами. При появлении признаков пероноспороза можно использовать, например, препарат «Ридомил Голд», «Топаз», «Импакт», «Скор» и «Вектра».
Народные средства:
- Чесночный отвар. 75 г мелкорубленого чеснока добавить на 10 литров воды. Настоять раствор 12 часов, довести до кипения. После того, как раствор остыл опрыскать растения.
- Раствор марганцевого калия. Смешать ведро воды с 1–2 г вещества.
Признаки бактериальных болезней капусты, как бороться
Слизистый бактериоз
При этом заболевании листья темнеют, на них появляются маслянистые пятна, появляется характерный гнилостный запах. Постепенно гниение распространяется на весь кочан, что приводит к его порче.
Как бороться: удалить пораженные листья. Если болезнь попала внутрь кочана, использовать для приготовления еды его уже нельзя. Такую капусту нужно удалить с грядки и сжечь за пределами грядки.
Народные средства:
Щелочной раствор. 2 столовые ложки соды развести в 10 литрах воды и пролить растения. Важно, чтобы жидкость попадала внутрь овоща.
Сосудистый бактериоз
При этом заболевании листья капусты желтеют от краев к середине. Заболевание может поражать растение на разных стадиях, в томччисле и при хранении овощей.
Как бороться: удалить и уничтожить пораженные растения. Выкопать их вместе с корнями и вынести за пределы участка.
Признаки вирусных заболеваний капусты, как бороться
Мозаика
При этом заболевании происходит осветление жилок листьев и появляется темно-зеленая каймы вокруг них. Также листья деформируются и становятся морщинистыми. При сильном заражении листья отмирают и опадают. Первые признаки мозаики обычно проявляются через 4–5 недель после высадки рассады.
Как бороться: нужно уничтожить пораженные растения, а также сорняки на этой территории, которые могли стать распространителем вируса. Рекомендуется опрыскивать огород инсектицидами, чтобы избавить от тли и клешей, которые переносят это заболевание.
Черная кольцевая пятнистость
У белокочанной капусты на листьях появляются круглые светло-зелёные пятна, которые лучше заметны с нижней стороны. Позднее ткань в местах этих пятен отмирает, поражённые участки могут сливаться, образуя обширные некротические зоны. На наружных листьях белокочанной капусты могут быть разбросаны некротические пятна.
Как бороться: нужно удалить пораженные листья. Если болезнь сильно распространилась, следует удалить растение полностью, а инструменты продезинфицировать.
Профилактика болезней капусты в огороде
- Соблюдать севооборот. Не высаживать капусту на одном и том же месте чаще, чем раз в 4–5 лет.
- Обрабатывать семена и грунт биофунгицидами. Например, на основе сенной палочки или триходермы.
- Выбирать устойчивые сорта.
- Удалять заражённые растения. Если на корнях появились утолщения и наросты, такие растения нужно сразу удалить и сжечь.
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