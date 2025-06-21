Над Воронежской областью сбили 4 дрона

В ночь на 21 июня ВСУ четырьмя дронами атаковали три города в Воронежской области. Все из них успешно сбили средства ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, отметив, что разрушений на земле или пострадавших не зафиксировано.
«Над тремя городами Воронежской области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата», — заявил Гусев. Информацию он разместил в своем telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА. В частности, один дрон сбили над Мордовией и по два — над Курской и Воронежской областями.
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