Путин увидел возможность снять озабоченность Израиля по Ирану

Президент России Владимир Путин заявил, что обеспокоенности Израиля по поводу Ирана можно устранить, для этого существуют все необходимые механизмы. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Если у Израиля есть какие-то озабоченности, то их нужно снять. Формы и возможности снятия этих озабоченностей есть, как я уже сказал, на мой взгляд», — отметил Путин, комментируя обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Российский лидер подчеркнул, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном несет риски для региональной стабильности. Он напомнил, что МАГАТЭ не располагает доказательствами существования военной ядерной программы у Ирана. По данным агентства, инспекторы не выявили признаков разработки Тегераном ядерного оружия.
Ранее Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив его в секретных работах по созданию атомной бомбы. Иранские власти отвергают эти обвинения и заявляют о мирном характере своей ядерной программы. Подробности того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, — в интерактивной карте от URA.RU.
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