Минобороны показало кадры освобождения Запорожья

Министерство обороны России обнародовало кадры освобождения населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). На видео показаны действия штурмовых подразделений, завершивших операцию.
«Завершив зачистку зданий, подвальных помещений, а также разминирование прилегающей местности, штурмовики развернули российские флаги", — говорится в сообщении Минобороны. Там подчеркнули, что освобождение села Запорожье стало значимым этапом в усилиях по полному освобождению территории ДНР.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили село Запорожье. Отмечается, что подразделения объединения «Восток» осуществили операцию по освобождению данного населенного пункта. Город Запорожье расположен на стыке Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
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