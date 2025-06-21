Лукашенко освободил из тюрьмы оппозиционера Тихановского. Видео

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Тихановский освобожден из тюрьмы
Тихановский освобожден из тюрьмы Фото:

Блогер-оппозиционер Сергей Тихановский, бывший важной фигурой во время протестов в Белоруссии, освобожден из тюрьмы. Об этом сообщили местные СМИ.

«Освобожден Сергей Тихановский», — пишет белорусское издание «Наша Нiва». Этот блогер является основателем telegram- и Youtube-каналов «Страна для жизни». Его деятельность связана с антиправительственными высказываниями. 

Освобождение оппозиционера произошло после визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию для беседы с ее президентом Александром Лукашенко. СМИ сообщают, что после освобождения Тихановский уехал из Белоруссии.

В 2020 году Тихановский заявил о намерении баллотироваться в президенты. После его ареста свою кандидатуру на выборы выдвинула его жена — Светлана Тихановская. Августовские протесты, которые были спровоцированы в том году, были вызваны раскачанной со стороны обстановкой в обществе, заявлял Лукашенко. Митингующие требовали пересчета голосов на выборах. За несколько дней протестов пострадал 121 сотрудник милиции, один протестант погиб, пытаясь бросить в правоохранителей самодельную бомбу.

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Блогер-оппозиционер Сергей Тихановский, бывший важной фигурой во время протестов в Белоруссии, освобожден из тюрьмы. Об этом сообщили местные СМИ. «Освобожден Сергей Тихановский», — пишет белорусское издание «Наша Нiва». Этот блогер является основателем telegram- и Youtube-каналов «Страна для жизни». Его деятельность связана с антиправительственными высказываниями.  Освобождение оппозиционера произошло после визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию для беседы с ее президентом Александром Лукашенко. СМИ сообщают, что после освобождения Тихановский уехал из Белоруссии. В 2020 году Тихановский заявил о намерении баллотироваться в президенты. После его ареста свою кандидатуру на выборы выдвинула его жена — Светлана Тихановская. Августовские протесты, которые были спровоцированы в том году, были вызваны раскачанной со стороны обстановкой в обществе, заявлял Лукашенко. Митингующие требовали пересчета голосов на выборах. За несколько дней протестов пострадал 121 сотрудник милиции, один протестант погиб, пытаясь бросить в правоохранителей самодельную бомбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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