Блогер-оппозиционер Сергей Тихановский, бывший важной фигурой во время протестов в Белоруссии, освобожден из тюрьмы. Об этом сообщили местные СМИ.
«Освобожден Сергей Тихановский», — пишет белорусское издание «Наша Нiва». Этот блогер является основателем telegram- и Youtube-каналов «Страна для жизни». Его деятельность связана с антиправительственными высказываниями.
Освобождение оппозиционера произошло после визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию для беседы с ее президентом Александром Лукашенко. СМИ сообщают, что после освобождения Тихановский уехал из Белоруссии.
В 2020 году Тихановский заявил о намерении баллотироваться в президенты. После его ареста свою кандидатуру на выборы выдвинула его жена — Светлана Тихановская. Августовские протесты, которые были спровоцированы в том году, были вызваны раскачанной со стороны обстановкой в обществе, заявлял Лукашенко. Митингующие требовали пересчета голосов на выборах. За несколько дней протестов пострадал 121 сотрудник милиции, один протестант погиб, пытаясь бросить в правоохранителей самодельную бомбу.
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