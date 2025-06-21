До каких стран дойдет ядерное облако в случае катастрофы в Иране: в зоне риска регионы России

Fars: Израиль атаковал ядерный объект в Исфахане
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В Иране находятся три значимых ядерных объекта
В Иране находятся три значимых ядерных объекта Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Сегодня, 21 июня, Израиль нанес удар по Исфахану, где расположен крупнейший в Иране центр ядерных исследований. Помимо этого объекта, на территории страны находятся еще три значимых ядерных комплекса. По мнению зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, продолжающееся противостояние между Ираном и Израилем способно перерасти в глобальный конфликт. Карта стран, которые могут попасть в зону распространения радиоактивного облака в случае нанесения ударов по иранским ядерным объектам — в материале URA.RU. 

Атака на исфаханский ядерный центр

Израильские силы нанесли удар по ядерному объекту в иранском Исфахане, где расположен крупнейший в стране атомный научный центр. По данным иранского агентства Fars, атака была успешно перехвачена системами ПВО, а утечки опасных веществ не зафиксировано. Однако, по неподтвержденным данным, центр мог быть уничтожен. 

Угроза радиоактивного заражения

Эксперты предупреждают о катастрофических последствиях возможных ударов по иранским ядерным объектам. По словам бывшего члена Комиссии ООН по разоружению Игоря Никулина, поражение АЭС «Бушер» может привести к выбросу радиации, сравнимому с Чернобыльской катастрофой, передает «Царьград». В зоне риска окажутся 12 стран, включая Россию. При неблагоприятном направлении ветра радиоактивное облако может достичь южных регионов РФ — Дагестана, Чечни, Астраханской области и Калмыкии, а также акватории Каспийского моря, что затронет Казахстан и Туркменистан.

Как сообщил «Постньюс» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, в случае удара по хранилищу ядерных отходов в Анараке существует вероятность распространения заражения на российскую территорию. По его словам, радиоактивное облако способно быстро распространиться в зависимости от погодных условий.

Куда может дойти ядерное облако после возможного удара Израиля
Куда может дойти ядерное облако после возможного удара Израиля
Фото:

Позиция России по Ирану

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что текущий конфликт между Ираном и Израилем потенциально может перерасти в глобальный, однако непосредственной угрозы для России он не представляет. В свою очередь, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Москва не располагает данными о наличии у Тегерана ядерного оружия и неоднократно информировала об этом Израиль.

История ядерной программы Ирана

Ядерная программа Ирана берет начало в 1950-х годах при поддержке США в рамках инициативы «Атомы ради мира». После Исламской революции 1979 года сотрудничество с Западом прекратилось, но Тегеран продолжил развивать ядерные технологии, предположительно, с помощью Китая и Пакистана.

К 2025 году Иран располагал 18 объектами ядерной инфраструктуры под контролем МАГАТЭ, включая центры обогащения урана в Натанзе и Фордо, а также тяжеловодный реактор в Араке. Несмотря на санкции и международное давление, страна настаивает на своем праве развивать мирный атом.

Ключевые ядерные объекты Ирана и риски ударов по ним

В рамках операции «Восстающий лев» израильские ВВС атаковали несколько ключевых объектов иранской ядерной программы:

  • Натанз — центр обогащения урана, где возможен выброс гексафторида урана (UF?), создающего токсичное облако. В результате его уничтожения может произойти заражение территорий в радиусе 500 км, необходимость эвакуации до 500 тыс. человек;
  • Арак — тяжеловодный реактор, повреждение которого грозит утечкой плутония и трития;
  • Фордо — наиболее защищенный подземный комплекс, разрушение которого возможно только сверхмощными бомбами типа GBU-57, имеющимися у США. Однако в случае его ликвидации может произойти распространение радиоактивного облака на Пакистан, Индию и юг России в течение 48–72 часов.

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Сегодня, 21 июня, Израиль нанес удар по Исфахану, где расположен крупнейший в Иране центр ядерных исследований. Помимо этого объекта, на территории страны находятся еще три значимых ядерных комплекса. По мнению зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, продолжающееся противостояние между Ираном и Израилем способно перерасти в глобальный конфликт. Карта стран, которые могут попасть в зону распространения радиоактивного облака в случае нанесения ударов по иранским ядерным объектам — в материале URA.RU.  Атака на исфаханский ядерный центр Израильские силы нанесли удар по ядерному объекту в иранском Исфахане, где расположен крупнейший в стране атомный научный центр. По данным иранского агентства Fars, атака была успешно перехвачена системами ПВО, а утечки опасных веществ не зафиксировано. Однако, по неподтвержденным данным, центр мог быть уничтожен.  Угроза радиоактивного заражения Эксперты предупреждают о катастрофических последствиях возможных ударов по иранским ядерным объектам. По словам бывшего члена Комиссии ООН по разоружению Игоря Никулина, поражение АЭС «Бушер» может привести к выбросу радиации, сравнимому с Чернобыльской катастрофой, передает «Царьград». В зоне риска окажутся 12 стран, включая Россию. При неблагоприятном направлении ветра радиоактивное облако может достичь южных регионов РФ — Дагестана, Чечни, Астраханской области и Калмыкии, а также акватории Каспийского моря, что затронет Казахстан и Туркменистан. Как сообщил «Постньюс» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, в случае удара по хранилищу ядерных отходов в Анараке существует вероятность распространения заражения на российскую территорию. По его словам, радиоактивное облако способно быстро распространиться в зависимости от погодных условий. Позиция России по Ирану Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что текущий конфликт между Ираном и Израилем потенциально может перерасти в глобальный, однако непосредственной угрозы для России он не представляет. В свою очередь, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Москва не располагает данными о наличии у Тегерана ядерного оружия и неоднократно информировала об этом Израиль. История ядерной программы Ирана Ядерная программа Ирана берет начало в 1950-х годах при поддержке США в рамках инициативы «Атомы ради мира». После Исламской революции 1979 года сотрудничество с Западом прекратилось, но Тегеран продолжил развивать ядерные технологии, предположительно, с помощью Китая и Пакистана. К 2025 году Иран располагал 18 объектами ядерной инфраструктуры под контролем МАГАТЭ, включая центры обогащения урана в Натанзе и Фордо, а также тяжеловодный реактор в Араке. Несмотря на санкции и международное давление, страна настаивает на своем праве развивать мирный атом. Ключевые ядерные объекты Ирана и риски ударов по ним В рамках операции «Восстающий лев» израильские ВВС атаковали несколько ключевых объектов иранской ядерной программы:
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