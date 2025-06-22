Трамп обратился к нации после бомбардировки ядерных объектов Ирана: полное заявление

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации через несколько часов после масштабных авиаударов по ядерным объектам Ирана. В своем заявлении он назвал операцию по уничтожению трех ключевых центров — Фордо, Натанза и Исфахана — «выдающимся военным успехом». Трамп предупредил, что у США «осталось много целей» в Иране, и призвал Тегеран к мирным переговорам. Ключевые тезисы из речи Трампа, полное видео, а также фотографии из Белого дома — в материале URA.RU.
Зачем США ударили по Ирану
Трамп заявил, что целью бомбардировок Ирана было сокращение его ядерных возможностей. «Мы хотели ограничить ядерные возможности Ирана», — заявил Трамп в обращении к нации, которое транслировали американские каналы. Президент США подчеркнул, что ВВС поразили самые сложные цели в Иране, но там «еще много осталось».
Итоги ночных ударов по Ирану
Американский президент заявил об успешном уничтожении трех ключевых центров по обогащению урана в Натанзе, Фордо и Исфахане. В обращении к нации Трамп назвал операцию впечатляющим военным достижением, подчеркнув полное разрушение целей. Он призвал Иран прекратить конфликт, воспользовавшись сложившейся ситуацией.
"Я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были всецело и полностью уничтожены", – заявил президент США в обращении к нации.
Трамп подчеркнул, что совместные действия США и Израиля значительно снизили угрозу со стороны Ирана. Он отметил, что уничтожение ядерных объектов стало важным шагом к стабильности в регионе.
Чего США ждут от Ирана
Трамп заявил, что если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже.
"Ближневосточный хулиган Иран должен прийти к миру. Иначе следующие атаки будут гораздо больше и легче", — заявил Трамп.
Президент США предупредил, что либо будет мир, либо для Ирана наступит трагедия. Он указал на готовность нанести новые удары, если Иран не пойдет на мирное урегулирование. «Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством, большинство из них можно будет уничтожить за считанные минуты», — сообщил он во время выступления в Белом доме.
Как США могут повести себя дальше
Американский президент подчеркнул, что США уничтожили наиболее защищенные цели, но сохраняют потенциал для дальнейших действий. Американские военные обладают всеми необходимыми средствами для быстрого уничтожения оставшихся целей, отмечает Трамп. Он поставил Тегеран перед выбором — мирные переговоры или новые, более разрушительные удары.
Трамп поблагодарил союзников
Президент США выразил особую признательность премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив взаимодействие между странами в ходе операции. Он также поблагодарил бога и всех, кто участвовал в планировании и проведении атак.
В своем обращении американский лидер высоко оценил профессионализм военных, заявив, что ни одна другая армия не смогла бы повторить подобную операцию. Трамп выразил надежду, что США больше не придется применять военную силу против Ирана, если ситуация будет развиваться в мирном русле.
Трамп также сообщил о запланированной пресс-конференции в Пентагоне, где выступят министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов. Он уточнил, что мероприятие пройдет в 8 утра по восточному времени США (в 15:00 по московскому времени). Ожидается, что на брифинге представят детали проведенной операции и оценят ее результаты.
Появились кадры из Белого дома во время атак по Ирану
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