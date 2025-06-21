К утру 22 июня часть пермских улиц в разных микрорайонах города оказались затоплены в результате прошедших обильных осадков. Горожане сообщили о потерянных государственных регистрационных номерах авто в период непогоды. Их только на Садовом в лужах нашли порядка 10.
«Оцените обстановку на улице Уинская, где после вчерашнего дождя образовалось озеро. Рабочие еще не все госномера нашли, но уже больше десятка есть. Кто потерял — забирайте», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».
По оценке метеорологов, в ряде районов Прикамья 21 июня выпало рекордное количество осадков. К вечеру в Перми было зафиксировано порядка 10 мм, при этом на севере региона показатель оказался значительно выше. Максимальная интенсивность составила 133 мм/час. В прикамской столице на проезжей части практически сразу образовались глубокие лужи, а в некоторых автобусах вода залилась в салон. На 22 июня также прогнозируются грозы, туманы и сильные дожди.
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