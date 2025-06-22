Иран атаковал стратегические цели в Израиле после бомбежки США

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Иран ответил Израилю за ночные атаки США
Иран ответил Израилю за ночные атаки США Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

В числе целей утренней атаки Ирана на Израиль стали аэропорт, центр биологических исследований и военные базы. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции. 

«Ракеты были нацелены на аэропорт Бен-Гурион, центры биологических исследований, военные базы и центры командования и управления», — сообщили в КСИР. Сообщение приводит Al Mayadeen.

В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В ответ на атаку Иран выпустил ракеты по Израилю. Последствия ударов попали на видео

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В числе целей утренней атаки Ирана на Израиль стали аэропорт, центр биологических исследований и военные базы. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции.  «Ракеты были нацелены на аэропорт Бен-Гурион, центры биологических исследований, военные базы и центры командования и управления», — сообщили в КСИР. Сообщение приводит  Al Mayadeen. В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В ответ на атаку Иран выпустил ракеты по Израилю. Последствия ударов попали на видео. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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