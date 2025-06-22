Иран атаковал стратегические цели в Израиле после бомбежки США

В числе целей утренней атаки Ирана на Израиль стали аэропорт, центр биологических исследований и военные базы. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции.
«Ракеты были нацелены на аэропорт Бен-Гурион, центры биологических исследований, военные базы и центры командования и управления», — сообщили в КСИР. Сообщение приводит Al Mayadeen.
В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В ответ на атаку Иран выпустил ракеты по Израилю. Последствия ударов попали на видео.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.