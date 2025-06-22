Пожар, возникший после взрыва в квартире многоэтажки в Москве, ликвидирован

Пожар, возникший после взрыва газового баллона в квартире многоэтажки на улице Учинской в Москве, ликвидирован. Двадцать человек спасены, один погиб, сообщает МЧС России.
«Пожар на севере Москвы ликвидирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. По информации пожарных, горела квартира на первом этаже многоэтажного жилого дома.
Около 20 человек были эвакуированы из подъезда. Еще двух сняли с верхних этажей.
«В очаге пожара обнаружен погибший. Еще два человека пострадали», — отметили в МЧС России. Над ликвидацией пожара работал 21 сотрудник и семь единиц техники МЧС России.
Как ранее сообщалось, предварительный причиной ЧП в московской многоэтажке мог стать взрыв газового баллона. На первом этаже проводились ремонтные работы.
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