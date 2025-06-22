Пожар, возникший после взрыва в квартире многоэтажки в Москве, ликвидирован

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Пожар в московской многоэтажке ликвидирован (фото из архива)
Пожар в московской многоэтажке ликвидирован (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
На северо-западе Москвы прогремел взрыв

Пожар, возникший после взрыва газового баллона в квартире многоэтажки на улице Учинской в Москве, ликвидирован. Двадцать человек спасены, один погиб, сообщает МЧС России.

«Пожар на севере Москвы ликвидирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. По информации пожарных, горела квартира на первом этаже многоэтажного жилого дома.

Около 20 человек были эвакуированы из подъезда. Еще двух сняли с верхних этажей.

«В очаге пожара обнаружен погибший. Еще два человека пострадали», — отметили в МЧС России. Над ликвидацией пожара работал 21 сотрудник и семь единиц техники МЧС России.

Как ранее сообщалось, предварительный причиной ЧП в московской многоэтажке мог стать взрыв газового баллона. На первом этаже проводились ремонтные работы.

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Пожар, возникший после взрыва газового баллона в квартире многоэтажки на улице Учинской в Москве, ликвидирован. Двадцать человек спасены, один погиб, сообщает МЧС России. «Пожар на севере Москвы ликвидирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. По информации пожарных, горела квартира на первом этаже многоэтажного жилого дома. Около 20 человек были эвакуированы из подъезда. Еще двух сняли с верхних этажей. «В очаге пожара обнаружен погибший. Еще два человека пострадали», — отметили в МЧС России. Над ликвидацией пожара работал 21 сотрудник и семь единиц техники МЧС России. Как ранее сообщалось, предварительный причиной ЧП в московской многоэтажке мог стать взрыв газового баллона. На первом этаже проводились ремонтные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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