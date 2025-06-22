Четыре человека пострадали при взрыве и пожаре в многоэтажке в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место прибыли шесть бригад скорой помощи (фото из архива)
На место прибыли шесть бригад скорой помощи (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
На северо-западе Москвы прогремел взрыв

Четыре человека пострадали при взрыве и последующем пожаре в многоэтажке на улице Учинской в Москве. Двое из них госпитализированы, сообщает минздрав Москвы.

«Двух [пострадавших] доставили в Склиф с травмами и ожогами. Двоим помощь оказана на месте», — передает telegram-канал «Московская медицина». Одному ребенку потребовалась помощь психологов.

Территория дома, где произошел пожар, оцеплена. Экстренные службы работают на месте ЧП. 

Днем в многоэтажке на улице Учинской произошел, предварительно, взрыв газового баллона, начался пожар. Один человек погиб.

Следственным комитетом Москвы по факту ЧП организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Взрыв прогремел в квартире на первом этаже
Взрыв прогремел в квартире на первом этаже
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четыре человека пострадали при взрыве и последующем пожаре в многоэтажке на улице Учинской в Москве. Двое из них госпитализированы, сообщает минздрав Москвы. «Двух [пострадавших] доставили в Склиф с травмами и ожогами. Двоим помощь оказана на месте», — передает telegram-канал «Московская медицина». Одному ребенку потребовалась помощь психологов. Территория дома, где произошел пожар, оцеплена. Экстренные службы работают на месте ЧП.  Днем в многоэтажке на улице Учинской произошел, предварительно, взрыв газового баллона, начался пожар. Один человек погиб. Следственным комитетом Москвы по факту ЧП организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...