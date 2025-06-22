Четыре человека пострадали при взрыве и последующем пожаре в многоэтажке на улице Учинской в Москве. Двое из них госпитализированы, сообщает минздрав Москвы.
«Двух [пострадавших] доставили в Склиф с травмами и ожогами. Двоим помощь оказана на месте», — передает telegram-канал «Московская медицина». Одному ребенку потребовалась помощь психологов.
Территория дома, где произошел пожар, оцеплена. Экстренные службы работают на месте ЧП.
Днем в многоэтажке на улице Учинской произошел, предварительно, взрыв газового баллона, начался пожар. Один человек погиб.
Следственным комитетом Москвы по факту ЧП организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.
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