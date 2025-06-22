Казань и Татарстан являются очень хорошим примером взаимодействия и сотрудничества между представителями разных культур и религий. На это указал президент России Владимир Путин, общаясь с гендиректором телеканала Sky News Arabia из ОАЭ Надимом Котеичем, который выступал в качестве модератора сессии на ПМЭФ. Кадры заявления президента арабскому журналисту опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
«Татарстан и Казань — это очень хорошие примеры взаимодействия между представителями различных культур, различных религий. Там православные церкви и мечети рядом друг с другом. Люди ходят друг к другу в гости отмечать праздники как общие», — сообщил Путин. Видео разговора опубликовано в telegram-канале российского журналиста.
Модератор Котеич рассказал президенту, что уже побывал на саммите BRICS в Казани. И после этого он всем советует, что «нужно приехать в Россию и своими глазами посмотреть, как она развита».
Ранее журналисту ВГТРК Зарубин опубликовал видео, в котором Путин подчеркнул необходимость возвращения к принципам Декларации о независимости Украины и признания результатов референдумов на четырех территориях и в Крыму. Российский лидер подчеркнул, что необходимо учитывать мнение жителей конкретных регионов и признавать выраженное ими волеизъявление.
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