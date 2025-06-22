«Люди ходят друг к другу отмечать праздники»: Путин похвалил Казань. Видео

Путин отметил успешное развитие Казани
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин назвал Казань и Татарстан примером хорошего развития
Путин назвал Казань и Татарстан примером хорошего развития Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Казань и Татарстан являются очень хорошим примером взаимодействия и сотрудничества между представителями разных культур и религий. На это указал президент России Владимир Путин, общаясь с гендиректором телеканала Sky News Arabia из ОАЭ Надимом Котеичем, который выступал в качестве модератора сессии на ПМЭФ. Кадры заявления президента арабскому журналисту опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

«Татарстан и Казань — это очень хорошие примеры взаимодействия между представителями различных культур, различных религий. Там православные церкви и мечети рядом друг с другом. Люди ходят друг к другу в гости отмечать праздники как общие», — сообщил Путин. Видео разговора опубликовано в telegram-канале российского журналиста.

Модератор Котеич рассказал президенту, что уже побывал на саммите BRICS в Казани. И после этого он всем советует, что «нужно приехать в Россию и своими глазами посмотреть, как она развита». 

Ранее журналисту ВГТРК Зарубин опубликовал видео, в котором Путин подчеркнул необходимость возвращения к принципам Декларации о независимости Украины и признания результатов референдумов на четырех территориях и в Крыму. Российский лидер подчеркнул, что необходимо учитывать мнение жителей конкретных регионов и признавать выраженное ими волеизъявление. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Казань и Татарстан являются очень хорошим примером взаимодействия и сотрудничества между представителями разных культур и религий. На это указал президент России Владимир Путин, общаясь с гендиректором телеканала Sky News Arabia из ОАЭ Надимом Котеичем, который выступал в качестве модератора сессии на ПМЭФ. Кадры заявления президента арабскому журналисту опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин. «Татарстан и Казань — это очень хорошие примеры взаимодействия между представителями различных культур, различных религий. Там православные церкви и мечети рядом друг с другом. Люди ходят друг к другу в гости отмечать праздники как общие», — сообщил Путин. Видео разговора опубликовано в telegram-канале российского журналиста. Модератор Котеич рассказал президенту, что уже побывал на саммите BRICS в Казани. И после этого он всем советует, что «нужно приехать в Россию и своими глазами посмотреть, как она развита».  Ранее журналисту ВГТРК Зарубин опубликовал видео, в котором Путин подчеркнул необходимость возвращения к принципам Декларации о независимости Украины и признания результатов референдумов на четырех территориях и в Крыму. Российский лидер подчеркнул, что необходимо учитывать мнение жителей конкретных регионов и признавать выраженное ими волеизъявление. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...