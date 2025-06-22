Глава Пентагона заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана

Ядерные амбиции Ирана уничтожены, а атака, проведенная США с применением массивных боеприпасов-пенетраторов (MOP), не затронула военные и гражданские объекты. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Ядерные амбиции Ирана в результате ударов США уничтожены. Это было первое применение MOP», — заявил Хегсет во время пресс-конференции. Трансляция ведется на телеканале CBS News. Глава отметил, что США в рамках проведенной атаки не наносили по ударов по военным и гражданским. Он также назвал эту атаку «исторической».
Два высокопоставленных представителя Минобороны подтвердили CBS News, что каждый B-2 был оснащён двумя такими бомбами, которые предназначены для разрушения глубоко укрытых объектов. Объект Фордо, расположенный на глубине около 300 футов под горой и считающийся ключевым для иранской программы обогащения урана, стал главной целью.
США ранее осуществили серию ударов по иранским ядерным объектам, среди которых могли оказаться заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Об этом заявил президент Дональд Трамп. По информации издания Axios, ссылающегося на собственные источники, Вашингтон заранее проинформировал Израиль о планируемой операции. В ответ на эти действия Тегеран выразил готовность к началу переговоров, однако выдвинул условие предварительного прекращения израильской агрессии, что было отклонено американской стороной. Израиль, опасаясь возможного ответного удара со стороны Ирана, ввел экстренные меры безопасности, включая запрет на проведение массовых мероприятий.
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