КГБ Белоруссии сообщил о 38 обменах между РФ и Украиной при участии республики

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Беларусь помогла России вернуть раненых и погибших бойцов на родину
Беларусь помогла России вернуть раненых и погибших бойцов на родину Фото:
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Украина сорвала договоренности по обмену пленными

С сентября 2022 года Белоруссия приняла активное участие в организации 38 обменных операций между Россией и Украиной. Об этом сообщил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

«Обменные операции начались, насколько я помню, 21 сентября 2022 года — была проведена первая операция. С того момента мы провели 38 обменных операций, в результате которых осуществлялись обмены военнопленными, гражданскими лицами, детьми с одной и с другой стороны. Проводилось воссоединение семей. К сожалению, обмен телами погибших, тяжелораненых», — прокомментировал Тертель в интервью для Первого информационного телеканала Белоруссии. Цитату приводит БелТА.

Обмены включали в себя передачу военнопленных, гражданских лиц и детей. Также осуществлялось воссоединение семей и обмен телами погибших. Иван Тертель отметил, что некоторые тяжелораненые получали предварительное лечение на территории Белоруссии перед передачей другой стороне.

По его словам, за помощь в организации этих обменов белорусской стороне выражали благодарность как представители России, так и Украины. Эти действия подчеркивают роль Белоруссии как посредника в сложившейся международной ситуации.

Ранее, 2 июня 2025 года, Россия и Украина при посредничестве в Стамбуле договорились о бессрочных санитарных обменах, предусматривающих передачу друг другу раненых военнослужащих и тел погибших. В рамках этих договоренностей уже состоялись масштабные обмены, включая передачу тел шести тысяч погибших и обмен тяжело больными военнопленными и лицами младше 25 лет.

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С сентября 2022 года Белоруссия приняла активное участие в организации 38 обменных операций между Россией и Украиной. Об этом сообщил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. «Обменные операции начались, насколько я помню, 21 сентября 2022 года — была проведена первая операция. С того момента мы провели 38 обменных операций, в результате которых осуществлялись обмены военнопленными, гражданскими лицами, детьми с одной и с другой стороны. Проводилось воссоединение семей. К сожалению, обмен телами погибших, тяжелораненых», — прокомментировал Тертель в интервью для Первого информационного телеканала Белоруссии. Цитату приводит БелТА. Обмены включали в себя передачу военнопленных, гражданских лиц и детей. Также осуществлялось воссоединение семей и обмен телами погибших. Иван Тертель отметил, что некоторые тяжелораненые получали предварительное лечение на территории Белоруссии перед передачей другой стороне. По его словам, за помощь в организации этих обменов белорусской стороне выражали благодарность как представители России, так и Украины. Эти действия подчеркивают роль Белоруссии как посредника в сложившейся международной ситуации. Ранее, 2 июня 2025 года, Россия и Украина при посредничестве в Стамбуле договорились о бессрочных санитарных обменах, предусматривающих передачу друг другу раненых военнослужащих и тел погибших. В рамках этих договоренностей уже состоялись масштабные обмены, включая передачу тел шести тысяч погибших и обмен тяжело больными военнопленными и лицами младше 25 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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