КГБ Белоруссии сообщил о 38 обменах между РФ и Украиной при участии республики

С сентября 2022 года Белоруссия приняла активное участие в организации 38 обменных операций между Россией и Украиной. Об этом сообщил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.
«Обменные операции начались, насколько я помню, 21 сентября 2022 года — была проведена первая операция. С того момента мы провели 38 обменных операций, в результате которых осуществлялись обмены военнопленными, гражданскими лицами, детьми с одной и с другой стороны. Проводилось воссоединение семей. К сожалению, обмен телами погибших, тяжелораненых», — прокомментировал Тертель в интервью для Первого информационного телеканала Белоруссии. Цитату приводит БелТА.
Обмены включали в себя передачу военнопленных, гражданских лиц и детей. Также осуществлялось воссоединение семей и обмен телами погибших. Иван Тертель отметил, что некоторые тяжелораненые получали предварительное лечение на территории Белоруссии перед передачей другой стороне.
По его словам, за помощь в организации этих обменов белорусской стороне выражали благодарность как представители России, так и Украины. Эти действия подчеркивают роль Белоруссии как посредника в сложившейся международной ситуации.
Ранее, 2 июня 2025 года, Россия и Украина при посредничестве в Стамбуле договорились о бессрочных санитарных обменах, предусматривающих передачу друг другу раненых военнослужащих и тел погибших. В рамках этих договоренностей уже состоялись масштабные обмены, включая передачу тел шести тысяч погибших и обмен тяжело больными военнопленными и лицами младше 25 лет.
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