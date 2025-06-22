Вице-президент Вэнс: ФБР отслеживает угрозы после атак на ядерные объекты Ирана

Власти США усилили меры безопасности для граждан после недавних атак на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в эфире телеканала NBC News.
«Мы уверены в ФБР и правоохранительных органах. Мы контролируем ситуацию и внимательно следим за ней, делая все возможное, чтобы поддерживать безопасность для людей», — заявил вице-президент в интервью. По словам Вэнса, специальные службы внимательно следят за ситуацией и готовы реагировать на любые потенциальные угрозы.
Вэнс также отметил, что, по оценке администрации, основная опасность внутри страны связана с нелегальными мигрантами, которые попали в США во время президентства Джо Байдена. Вице-президент подчеркнул, что вопрос внутренней безопасности остается приоритетом для действующей власти.
Иранские власти выступили с официальным предупреждением о возможном перекрытии Ормузского пролива в случае сохранения внешнего давления на страну. Данное заявление прозвучало после того, как 22 июня Соединенные Штаты нанесли ракетно-бомбовые удары по иранской территории, что привело к дальнейшему обострению ситуации в регионе.
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