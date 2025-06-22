22 июня 2025

Вице-президент Вэнс: ФБР отслеживает угрозы после атак на ядерные объекты Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
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Внутренняя угроза в США исходит от нелегалов, заявил Вэнс
Внутренняя угроза в США исходит от нелегалов, заявил Вэнс Фото:
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США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Власти США усилили меры безопасности для граждан после недавних атак на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в эфире телеканала NBC News.

«Мы уверены в ФБР и правоохранительных органах. Мы контролируем ситуацию и внимательно следим за ней, делая все возможное, чтобы поддерживать безопасность для людей», — заявил вице-президент в интервью. По словам Вэнса, специальные службы внимательно следят за ситуацией и готовы реагировать на любые потенциальные угрозы.

Вэнс также отметил, что, по оценке администрации, основная опасность внутри страны связана с нелегальными мигрантами, которые попали в США во время президентства Джо Байдена. Вице-президент подчеркнул, что вопрос внутренней безопасности остается приоритетом для действующей власти.

Иранские власти выступили с официальным предупреждением о возможном перекрытии Ормузского пролива в случае сохранения внешнего давления на страну. Данное заявление прозвучало после того, как 22 июня Соединенные Штаты нанесли ракетно-бомбовые удары по иранской территории, что привело к дальнейшему обострению ситуации в регионе.

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Власти США усилили меры безопасности для граждан после недавних атак на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в эфире телеканала NBC News. «Мы уверены в ФБР и правоохранительных органах. Мы контролируем ситуацию и внимательно следим за ней, делая все возможное, чтобы поддерживать безопасность для людей», — заявил вице-президент в интервью. По словам Вэнса, специальные службы внимательно следят за ситуацией и готовы реагировать на любые потенциальные угрозы. Вэнс также отметил, что, по оценке администрации, основная опасность внутри страны связана с нелегальными мигрантами, которые попали в США во время президентства Джо Байдена. Вице-президент подчеркнул, что вопрос внутренней безопасности остается приоритетом для действующей власти. Иранские власти выступили с официальным предупреждением о возможном перекрытии Ормузского пролива в случае сохранения внешнего давления на страну. Данное заявление прозвучало после того, как 22 июня Соединенные Штаты нанесли ракетно-бомбовые удары по иранской территории, что привело к дальнейшему обострению ситуации в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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