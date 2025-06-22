22 июня 2025
21 июня 2025

В челябинских лесах начали собирать лисички. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лисички грибник собрал в лесах под Златоустом
Лисички грибник собрал в лесах под Златоустом Фото:

В Челябинской области начался сезон лисичек. О первых грибах рассказали пользователи в социальных сетях. 

«Лисички, Златоуст», — подписал фотографии грибов Павел С. Мужчина опубликовал их в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в лесах Челябинской области уже начали появляться маслята — жители Аргаяшского и Сосновского районов делились фотографиями первых грибов еще в мае. До этого в регионе собирали саркосцифу алую, которая считается одним из первых весенних съедобных грибов.

Лисички только пошли, поэтому они небольших размеров
Лисички только пошли, поэтому они небольших размеров
Фото:

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В Челябинской области начался сезон лисичек. О первых грибах рассказали пользователи в социальных сетях.  «Лисички, Златоуст», — подписал фотографии грибов Павел С. Мужчина опубликовал их в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в лесах Челябинской области уже начали появляться маслята — жители Аргаяшского и Сосновского районов делились фотографиями первых грибов еще в мае. До этого в регионе собирали саркосцифу алую, которая считается одним из первых весенних съедобных грибов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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