Лисички грибник собрал в лесах под Златоустом
В Челябинской области начался сезон лисичек. О первых грибах рассказали пользователи в социальных сетях.
«Лисички, Златоуст», — подписал фотографии грибов Павел С. Мужчина опубликовал их в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в лесах Челябинской области уже начали появляться маслята — жители Аргаяшского и Сосновского районов делились фотографиями первых грибов еще в мае. До этого в регионе собирали саркосцифу алую, которая считается одним из первых весенних съедобных грибов.
Лисички только пошли, поэтому они небольших размеров
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!