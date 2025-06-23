Дмитриев предупредил о последствиях решения Ирана

В случае закрытия Ираном Ормузского пролива Соединенные Штаты и другие страны столкнутся с глобальным нефтяным кризисом. Об этом он заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока — цены на бензин взлетят», — отметил глава РФПИ на своей странице в соцсети Х. По словам Дмитриева, мировой рынок нефти не защищен от резких колебаний цен, если будет заблокирован стратегически важный Ормузский пролив.
Парламент Ирана считает необходимым перекрыть Ормузский пролив, сообщал член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари, напоминает RT. Стоимость нефти Brent демонстрировала резкий рост на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем.
Согласно данным торгов, цена барреля Brent увеличилась на 3,37% и превысила отметку 77 долларов. Турция принимает меры на случай вероятного закрытия Ормузского пролива, интенсифицируя строительство ключевых транспортных направлений «Средний коридор» и «Путь развития», заявил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдюлькадир Уралоглу, сообщает издание Hurriyet.
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