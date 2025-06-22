Мэр Челябинска Лошкин поручил продолжать очистку ливневок

Ливневую канализацию Челябинска нужно продолжать очищать от мусора для того, чтобы она проводила весь поверхностный сток осадков. Такое поручение дал мэр города Алексей Лошкин на аппаратном совещании у главы города, передает корреспондент URA.RU.
«Я уже говорил про очистку ливневок. Причина подтоплений улиц после осадков одна. Продолжайте чистить», — подчеркнул Лошкин.
Как уточнил вице-мэр Александр Астахов, на прошедшей дождливой неделе в мэрии зафиксировано незначительное количество обращений жителей по поводу подтопления дворов и протечек с крыш. Все заявки оперативно отрабатываются вместе с управляющими компаниями.
Синоптики предупреждали о воздействии двух циклонов, которые принесут в регион обильные осадки, а также штормовой ветер, грозу и град. Мэр города Алексей Лошкин ранее потребовал регулярно проверять ливневые канализации, чтобы вода беспрепятственно утекала с поверхности и не приводила к подтоплениям.
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