22 июня 2025

Мэр Челябинска Лошкин поручил продолжать очистку ливневок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ливневую канализацию продолжат чистить для стока воды
Ливневую канализацию продолжат чистить для стока воды Фото:

Ливневую канализацию Челябинска нужно продолжать очищать от мусора для того, чтобы она проводила весь поверхностный сток осадков. Такое поручение дал мэр города Алексей Лошкин на аппаратном совещании у главы города, передает корреспондент URA.RU.

«Я уже говорил про очистку ливневок. Причина подтоплений улиц после осадков одна. Продолжайте чистить», — подчеркнул Лошкин.

Как уточнил вице-мэр Александр Астахов, на прошедшей дождливой неделе в мэрии зафиксировано незначительное количество обращений жителей по поводу подтопления дворов и протечек с крыш. Все заявки оперативно отрабатываются вместе с управляющими компаниями.

Синоптики предупреждали о воздействии двух циклонов, которые принесут в регион обильные осадки, а также штормовой ветер, грозу и град. Мэр города Алексей Лошкин ранее потребовал регулярно проверять ливневые канализации, чтобы вода беспрепятственно утекала с поверхности и не приводила к подтоплениям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ливневую канализацию Челябинска нужно продолжать очищать от мусора для того, чтобы она проводила весь поверхностный сток осадков. Такое поручение дал мэр города Алексей Лошкин на аппаратном совещании у главы города, передает корреспондент URA.RU. «Я уже говорил про очистку ливневок. Причина подтоплений улиц после осадков одна. Продолжайте чистить», — подчеркнул Лошкин. Как уточнил вице-мэр Александр Астахов, на прошедшей дождливой неделе в мэрии зафиксировано незначительное количество обращений жителей по поводу подтопления дворов и протечек с крыш. Все заявки оперативно отрабатываются вместе с управляющими компаниями. Синоптики предупреждали о воздействии двух циклонов, которые принесут в регион обильные осадки, а также штормовой ветер, грозу и град. Мэр города Алексей Лошкин ранее потребовал регулярно проверять ливневые канализации, чтобы вода беспрепятственно утекала с поверхности и не приводила к подтоплениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...