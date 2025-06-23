В Кремле заявили о контактах с США по иранскому вопросу

Контакты между Россией и Соединенными Штатами продолжаются, в том числе по вопросам, связанным с Ираном. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе», — заявил Ушаков, отвечая на вопрос о текущем состоянии диалога между Москвой и Вашингтоном. Цитата по РИА «Новости».
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль 13 июня начал атаки по иранским ядерным объектам , что спровоцировало ответные меры. Стороны почти ежедневно атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
В ночь на 22 июня в войну вступили США. Американские ВВС совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Для ударов по целям США применили сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер». Доставили их бомбардировщики В-2.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву в надежде на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он предупредил главу РФ о глобальных рисках из-за действий Израиля и США против его страны.
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