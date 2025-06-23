Львы, которые напали на директора сафари-парка «Тайган», ранее растерзали его сотрудницу

Львы, которые напали на директора сафари-парка «Тайган», ранее убивали человека
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Львы, которые напали на директора сафари-парка «Тайган» Зубкова, уже нападали на людей
Львы, которые напали на директора сафари-парка «Тайган» Зубкова, уже нападали на людей Фото:
новость из сюжета
Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму

Львы, которые напали на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, ранее напали на сотрудницу парка Леокадию Перевалову. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно, это те же львы <...> именно они в прошлом году напали на сотрудницу парка, убив ее», — уточнил собеседник РИА «Новости». Зубков доставил львов в парк из Мариуполя.

Нападение произошло 22 июня во время кормления львов. Зубков получил травмы головы, шеи и легкого.

Следственное управление СК РФ по Республике Крым сообщило о проведении проверки по факту происшествия. Информацию о множественных травмах директора подтвердил и региональный Минздрав. Зубков был прооперирован в Белогорской районной больнице, его состояние оценивается как тяжелое. 

В октябре 2024 года управляющая Леокадия Перевалова погибла от нападения львов. По версии следствия, причиной случившегося стало то, что женщина не закрыла засов вольера. После трагедии Зубков отказался усыплять хищников и заявил, что животные продолжат находиться в парке.

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Львы, которые напали на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, ранее напали на сотрудницу парка Леокадию Перевалову. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Предварительно, это те же львы <...> именно они в прошлом году напали на сотрудницу парка, убив ее», — уточнил собеседник РИА «Новости». Зубков доставил львов в парк из Мариуполя. Нападение произошло 22 июня во время кормления львов. Зубков получил травмы головы, шеи и легкого. Следственное управление СК РФ по Республике Крым сообщило о проведении проверки по факту происшествия. Информацию о множественных травмах директора подтвердил и региональный Минздрав. Зубков был прооперирован в Белогорской районной больнице, его состояние оценивается как тяжелое.  В октябре 2024 года управляющая Леокадия Перевалова погибла от нападения львов. По версии следствия, причиной случившегося стало то, что женщина не закрыла засов вольера. После трагедии Зубков отказался усыплять хищников и заявил, что животные продолжат находиться в парке.
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