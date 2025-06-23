Лесной пожар вплотную подошел к автозаправке компании «Роснефть» в районе поселка Атамановка (Забайкальский край). На месте работают пожарные МЧС и добровольцы, а участок федеральной трассы Чита — Забайкальск между 22-м и 26-м километрами перекрыт из-за сильного задымления. Об этом сообщает Mash.
«Огонь вплотную подходит к „Роснефти“. Заправка и трасса в опасности. На месте работают МЧС, добровольцы, а также выдвинулись самолет и автопоезд», — рассказали очевидцы происшествия в беседе с авторами канала.
По данным местных жителей, плотная дымовая завеса затрудняет видимость на дороге, что привело к повторному перекрытию участка трассы Чита — Забайкальск для всех видов транспорта. Пожарные расчеты и авиация МЧС предпринимают меры по локализации возгорания, чтобы не допустить распространения огня к автозаправке и жилым строениям. В районе работают наземные и воздушные силы, движение транспорта перенаправлено, ведется мониторинг ситуации.
Ранее в Забайкальском крае уже фиксировались крупные возгорания: в Чите пожар на полигоне твердых бытовых отходов охватил 2000 квадратных метров. Вблизи поселка Дарасун в начале лета также был зафиксирован масштабный лесной пожар.
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