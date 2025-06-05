В Чите (Забайкальский край) разгорелся крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Возгорание охватило территорию площадью 2000 квадратных метров, сотрудники МЧС России продолжают тушение, сообщило Главное управление МЧС по Забайкальскому краю.
«Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на полигоне ТБО в Чите. На данный момент площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале регионального ведомства. Уточняется, что ложные погодные условия, включая сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду, существенно затрудняют работу пожарных.
В ликвидации пожара задействованы 82 специалиста и 18 единиц техники. В частности, от МЧС России работают 52 сотрудника и 12 единиц техники, направленных от пожарно-спасательных частей №1, 2, 3, 4, специализированной пожарно-спасательной части, а также дополнительных подразделений специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Амурской области.
В Забайкальском крае и Амурской области продолжаются работы по ликвидации природных пожаров. Ранее сообщалось, что масштабный лесной пожар разгорелся вблизи поселка Дарасун в Забайкальском крае.
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