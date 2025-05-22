«Самый засекреченный чиновник ХМАО»: что известно о новом главе департамента регбезопасности Шпанове

В официальной биографии нового директора департамента региональной безопасности Сергея Шпанова нет ни даты рождения, ни данных о его карьере. Журналистам URA.RU удалось узнать неизвестные подробности об одном из самых засекреченных чиновников ХМАО.
Сергей Сергеевич Шпанов родился в городе Тольятти Куйбышевской (после перестройки — Самарской) области. Получил высшее военное образование «Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии Хрулева» Министерства обороны РФ. Женат, у него двое детей.
Источник в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что Шпанов ранее работал в силовых структурах — «предположительно, в ФСБ». На сайтах госорганов Тольятти и Самарской области упоминается некий Сергей Сергеевич Шпанов. Он входил в состав антитеррористической комиссии. Должность и звание в документах не фигурирует, напротив его фамилии есть пометка «представитель управления ФСБ по Самарской области». Идет ли речь об одном и том же человеке, или это полные тезки, на момент публикации новости уточнить не удалось.
Шпанова представил губернатор Югры Руслан Кухарук на заседании правительства. Он будет отвечать за гражданскую защиту населения, координацию действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций. «Ему придется погрузиться в проблематику сразу же — вода в Оби прибывает, а пик половодья в Югре приходится на 20-е числа июня. А летом угроза лесных пожаров. В общем, для нового главы департамента это самый беспокойный сезон», — замечают источники в политбомонде.
Собеседники агентства уточняют, что у предшественника Шпанова Алексея Золотухина были некоторые сложности во взаимодействии с силовиками. «А это одно из ключевых требований к руководителю департамента. Новому директору будет проще — он сам работал в структурах госбезопасности», — предполагает информатор.
Официально подтвердить подробности биографии нового члена кабмина не удалось. Комментарий югорских властей ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о назначении нового главы депрегбезопасности Сергея Шпанова. С его приходом в правительство не занятых должностей на постах руководителей департаментов не осталось.
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