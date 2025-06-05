Депутат Госдумы оценил паводковую обстановку в ХМАО

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В ХМАО депутат Госдумы Шувалов проинспектировал территории, находящиеся в зоне подтопления
В ХМАО депутат Госдумы Шувалов проинспектировал территории, находящиеся в зоне подтопления

В Нижневартовске депутат Госдумы Вадим Шувалов проинспектировал территории, находящиеся в зоне подтопления. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко в своих соцсетях.

«В Нижневартовске с рабочим визитом находится депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вадим Николаевич Шувалов. Вместе выехали на территории СОНТов, находящихся в зоне возможного подтопления, пообщались с собственниками земельных участков», — сообщил Дмитрий Кощенко.

Одна из проблемных точек — дачный кооператив «Буровик». Здесь частично затоплено одно жилое строение, но от эвакуации владельцы дома отказались. В целом в Нижневартовске, по последней сводке МЧС ХМАО, затоплено 118 дачных участков. В разных СОНТах частично под водой оказались четыре участка автодорог, однако машины по ним все еще могут передвигаться.

Депутату Госудумы Дмитрий Кощенко доложил, что в городе продолжается адресная работа с председателями СОНТов по выдаче мешков и завозу песка для возведения обвалований — завезено почти три тысячи кубометров песка. В круглосуточном режиме работают два спасательных поста. Подготовлены пункты временного размещения на случай чрезвычайно ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО паводок приблизился к пику. В Югре в большинстве муниципалитетов подъем воды в реках остановился, а в некоторых водоемах уровень падает.

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В Нижневартовске депутат Госдумы Вадим Шувалов проинспектировал территории, находящиеся в зоне подтопления. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко в своих соцсетях. «В Нижневартовске с рабочим визитом находится депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вадим Николаевич Шувалов. Вместе выехали на территории СОНТов, находящихся в зоне возможного подтопления, пообщались с собственниками земельных участков», — сообщил Дмитрий Кощенко. Одна из проблемных точек — дачный кооператив «Буровик». Здесь частично затоплено одно жилое строение, но от эвакуации владельцы дома отказались. В целом в Нижневартовске, по последней сводке МЧС ХМАО, затоплено 118 дачных участков. В разных СОНТах частично под водой оказались четыре участка автодорог, однако машины по ним все еще могут передвигаться. Депутату Госудумы Дмитрий Кощенко доложил, что в городе продолжается адресная работа с председателями СОНТов по выдаче мешков и завозу песка для возведения обвалований — завезено почти три тысячи кубометров песка. В круглосуточном режиме работают два спасательных поста. Подготовлены пункты временного размещения на случай чрезвычайно ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО паводок приблизился к пику. В Югре в большинстве муниципалитетов подъем воды в реках остановился, а в некоторых водоемах уровень падает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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