22 июня 2025

Свердловского чиновника- «наркобарона» выпустили из СИЗО

Экс-сотрудника свердловского минАПК Крупского выпустили из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Крупский возглавлял отдел земледелия и семеноводства минАПК
Игорь Крупский возглавлял отдел земледелия и семеноводства минАПК Фото:

Экс-сотрудник свердловского министерства агропромышленного комплекса Игорь Крупский, обвиненный в производстве наркотиков, вышел из СИЗО под домашний арест. Эту информацию URA.RU сообщил осведомленный источник, а в облсуде подтвердили.

«19 июня следователь обратился в Ленинский райсуд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Игорю Крупскому. В удовлетворении ходатайства следователю было отказано, суд избрал Крупскому меру пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказали там. Постановление суда в законную силу еще не вступило.

Крупского обвинили по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических веществ организованной группой в крупном размере). Бывший начальник отдела земледелия и растениеводства свердловского минАПК Крупский и его друг-пожарный Камиль Галимзянов были задержаны в конце прошлого года. По версии следствия, они держали в Белоярском районе вагончик, в котором выращивали коноплю. Более подробно о скандале с участием экс-чиновника, — в сюжете URA.RU.

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Экс-сотрудник свердловского министерства агропромышленного комплекса Игорь Крупский, обвиненный в производстве наркотиков, вышел из СИЗО под домашний арест. Эту информацию URA.RU сообщил осведомленный источник, а в облсуде подтвердили. «19 июня следователь обратился в Ленинский райсуд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Игорю Крупскому. В удовлетворении ходатайства следователю было отказано, суд избрал Крупскому меру пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказали там. Постановление суда в законную силу еще не вступило. Крупского обвинили по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических веществ организованной группой в крупном размере). Бывший начальник отдела земледелия и растениеводства свердловского минАПК Крупский и его друг-пожарный Камиль Галимзянов были задержаны в конце прошлого года. По версии следствия, они держали в Белоярском районе вагончик, в котором выращивали коноплю. Более подробно о скандале с участием экс-чиновника, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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