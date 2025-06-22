Свердловского чиновника- «наркобарона» выпустили из СИЗО

Экс-сотрудник свердловского министерства агропромышленного комплекса Игорь Крупский, обвиненный в производстве наркотиков, вышел из СИЗО под домашний арест. Эту информацию URA.RU сообщил осведомленный источник, а в облсуде подтвердили.
«19 июня следователь обратился в Ленинский райсуд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Игорю Крупскому. В удовлетворении ходатайства следователю было отказано, суд избрал Крупскому меру пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказали там. Постановление суда в законную силу еще не вступило.
Крупского обвинили по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических веществ организованной группой в крупном размере). Бывший начальник отдела земледелия и растениеводства свердловского минАПК Крупский и его друг-пожарный Камиль Галимзянов были задержаны в конце прошлого года. По версии следствия, они держали в Белоярском районе вагончик, в котором выращивали коноплю. Более подробно о скандале с участием экс-чиновника, — в сюжете URA.RU.
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