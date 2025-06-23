Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, отправляя боеприпасы в виде деталей для сборки, которые затем снаряжаются в Чехии и Болгарии. Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР РФ).
«Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину <...> Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии», — говорится в заявлении СВР РФ. При этом в пресс-службе ведомства отметили, что сербские производители осведомлены о конечных получателях своей продукции, а также о том, что снаряды будут «убивать военнослужащих РФ и мирных жителей». Также в СВР выразили сожаление из-за того, что Сербия «перечеркивает традиции дружбы с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью».
По данным разведки, сербские предприятия недавно продали чешским компаниям партии комплектов для сборки ракет РСЗО «Град», предназначенных для Украины. Сборка и снаряжение этих боеприпасов проходят преимущественно в Чехии и Болгарии.
Ранее в СВР РФ заявили, что сербские оборонные предприятия, несмотря на заявленный Белградом нейтралитет, продолжают поставлять боеприпасы Украине. По данным ведомства, это является «выстрелом в спину» России. В схеме участвуют страны НАТО, такие как Чехия, Польша и Болгария, а также некоторые африканские государства. Поставки включают сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионы патронов. В Службе внешней разведки подчеркнули, что эти действия направлены на «убийство и увечья российских военнослужащих и гражданского населения». В поставках задействованы крупные сербские компании, такие как «Югоимпорт СДПР», Zenitprom и другие.
Россия, в свою очередь, выразила недовольство попытками Сербии балансировать между Москвой и Западом на фоне поставок сербских боеприпасов Украине. По словам научного сотрудника Института гуманитарных наук в Вене Ивана Вейводы, Москва устала от попыток президента Сербии Александра Вучича поддерживать двуличную позицию, поскольку Сербия формально стремится вступить в ЕС.
Вучич же сообщил, что правительство выдаст специальные распоряжения по подозрительным случаям и злоупотреблениям со стороны конечных пользователей вооружения. Он подчеркнул необходимость контроля за контрактами, чтобы предотвратить их реализацию на линии фронта.
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