Парад Победы, Иванов день и пралине: какие праздники отмечают 24 июня 2025

24 июня — день, в котором причудливо переплелись древние славянские традиции, христианские праздники, народные приметы и неожиданные гастрономические торжества. В этот день собирают землянику, гадают на венках, запускают фейерверки и… едят пралине. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот мистический и яркий день.
Праздники в России и мире 24 июня 2025
Международный день феи — неофициальный праздник, посвященный мифологическим существам из фольклора различных культур. Термин «фея» происходит из старофранцузского faerie, обозначающего магический мир. В разных традициях фей воспринимали как духов или демонов. Современный образ крылатой феи сформировался в XIX веке. Праздник направлен на сохранение культурного наследия и чаще всего сопровождается тематическими мероприятиями, особенно для детей.
Праздник чувств был создан американской парой Рут и Томом Роями — авторами множества необычных и доброжелательных праздников. Основная идея — замедлиться и обратить внимание на собственные ощущения: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это день, посвященный осознанному восприятию мира и благодарности телу за его способности. Также праздник затрагивает понятие «шестого чувства» — экстрасенсорного восприятия. Его цель — напомнить о важности быть внимательным к себе и окружающим.
День пралине особенно ценят любители сладкого. В разных странах под пралине понимают разные изделия: во Франции — это карамелизованные орехи, измельченные в крошку или пасту, а в Бельгии — шоколадные конфеты с разнообразными начинками. Пралине используется в тортах, пирожных, мороженом и конфетах. Приготовить его можно и дома — это простой процесс с минимумом ингредиентов. Праздник — повод попробовать новые вкусы и поэкспериментировать на кухне.
Международный день женщин-дипломатов он был учрежден по инициативе Доминики в 2019 году и направлен на признание вклада женщин в международные отношения, дипломатию и миростроительство. Праздник подчеркивает важность гендерного равенства в сфере внешней политики, где женщины долгое время оставались в меньшинстве. Этот день служит напоминанием о роли женщин в дипломатической практике и поощряет дальнейшее расширение их участия в глобальном управлении.
День Парада Победы 1945 года отмечается ежегодно 24 июня в честь исторического военного парада, который прошел в Москве на Красной площади после окончания Великой Отечественной войны. Парад 24 июня 1945 года стал символом победы советского народа над нацистской Германией и демонстрацией мощи и единства страны. Этот день напоминает о героизме и самоотверженности участников войны и служит важной датой в истории.
День Республики Чувашия посвящен дню провозглашения Чувашской автономной республики в составе Российской Федерации. Этот праздник символизирует национальную идентичность, культурное наследие и историческое развитие Чувашии. В этот день проходят официальные мероприятия, культурные и образовательные акции, направленные на укрепление единства народа и популяризацию чувашской культуры.
Православные праздники 24 июня 2025
День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы этот день посвящен почитанию двух апостолов, которые внесли значительный вклад в распространение христианства в первые века нашей эры. Память святых служит напоминанием о их миссионерской деятельности, вере и самоотверженности. В этот день проходят богослужения и молитвенные мероприятия.
Праздник иконы Божьей Матери «Достойно есть» посвящен почитанию одной из чудотворных икон Богородицы, которая символизирует ее заступничество и особую милость к верующим. В этот день проводятся богослужения, молитвы и крестные ходы, направленные на духовное укрепление и прославление Божьей Матери.
Праздник по народному календарю
Варнава Земляничник считался днем, когда по травам и лугам распространяется таинственная сила. В этот день нечистая сила проявлялась в разгар дня, а не ночью, как обычно. По поверью, бесы в этот день делили между собой обязанности: кто путал в сенях хомуты и вожжи, кто навещал детей с неизвестными болезнями, кто пугал людей, а кто наполнял травы ядом.
Известные личности, родившиеся в этот день
- Футболист Лионель Месси
- Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян
- Актёр Александр Метелкин
- Певица Соланж Ноуз
- Актёр Харрис Дикинсон
- Оператор Витторио Стораро
- Модель Петра Немцова
- Актриса Минди Кейлинг
- Певица Анна Асти
Памятные даты в истории 24 июня
- В 1497 году Джон Кабот открыл Канаду
- В 1945 году на Красной площади прошел Парад Победы, который принимал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, а командовал — Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский
- В 1959 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать»
- В 1990 году на стадионе Лужники состоялся последний концерт Виктора Цоя и
- В 2016 году Стивен Тайлер заявил о прекращении деятельности Aerosmith во время интервью на радиошоу Говарда Стерна
- В 1812 году французская армия Наполеона напала на Российскую империю
- В 1899 году на Кольском полуострове основан город-порт Полярный
- В 1901 году в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника Пабло Пикассо
- В 1916 году впервые сумма контракта звезды Голливуда составила семизначное число — Мэри Пикфорд подписала контракт со студией Paramount Pictures на сумму $1,04 млн
- В 1930 году впервые в мире для обнаружения самолетов применен радар
- В 1932 году открыт аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Кто отмечает именины
- Женщины: Мария
- Мужчины: Варфоломей
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