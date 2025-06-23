Парад Победы, Иванов день и пралине: какие праздники отмечают 24 июня 2025

День Парада Победы и иконы Божьей Матери «Достойно есть» отмечают 24 июня 2025
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© Служба новостей «URA.RU»
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Сразу несколько важных праздников выпадают на 24 июня 2025
Сразу несколько важных праздников выпадают на 24 июня 2025 Фото:

24 июня — день, в котором причудливо переплелись древние славянские традиции, христианские праздники, народные приметы и неожиданные гастрономические торжества. В этот день собирают землянику, гадают на венках, запускают фейерверки и… едят пралине. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот мистический и яркий день.

Праздники в России и мире 24 июня 2025

Международный день феи — неофициальный праздник, посвященный мифологическим существам из фольклора различных культур. Термин «фея» происходит из старофранцузского faerie, обозначающего магический мир. В разных традициях фей воспринимали как духов или демонов. Современный образ крылатой феи сформировался в XIX веке. Праздник направлен на сохранение культурного наследия и чаще всего сопровождается тематическими мероприятиями, особенно для детей.

Праздник чувств был создан американской парой Рут и Томом Роями — авторами множества необычных и доброжелательных праздников. Основная идея — замедлиться и обратить внимание на собственные ощущения: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это день, посвященный осознанному восприятию мира и благодарности телу за его способности. Также праздник затрагивает понятие «шестого чувства» — экстрасенсорного восприятия. Его цель — напомнить о важности быть внимательным к себе и окружающим.

День пралине особенно ценят любители сладкого. В разных странах под пралине понимают разные изделия: во Франции — это карамелизованные орехи, измельченные в крошку или пасту, а в Бельгии — шоколадные конфеты с разнообразными начинками. Пралине используется в тортах, пирожных, мороженом и конфетах. Приготовить его можно и дома — это простой процесс с минимумом ингредиентов. Праздник — повод попробовать новые вкусы и поэкспериментировать на кухне.

Международный день женщин-дипломатов он был учрежден по инициативе Доминики в 2019 году и направлен на признание вклада женщин в международные отношения, дипломатию и миростроительство. Праздник подчеркивает важность гендерного равенства в сфере внешней политики, где женщины долгое время оставались в меньшинстве. Этот день служит напоминанием о роли женщин в дипломатической практике и поощряет дальнейшее расширение их участия в глобальном управлении.

День Парада Победы 1945 года отмечается ежегодно 24 июня в честь исторического военного парада, который прошел в Москве на Красной площади после окончания Великой Отечественной войны. Парад 24 июня 1945 года стал символом победы советского народа над нацистской Германией и демонстрацией мощи и единства страны. Этот день напоминает о героизме и самоотверженности участников войны и служит важной датой в истории.

День Республики Чувашия посвящен дню провозглашения Чувашской автономной республики в составе Российской Федерации. Этот праздник символизирует национальную идентичность, культурное наследие и историческое развитие Чувашии. В этот день проходят официальные мероприятия, культурные и образовательные акции, направленные на укрепление единства народа и популяризацию чувашской культуры.

Православные праздники 24 июня 2025

День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы этот день посвящен почитанию двух апостолов, которые внесли значительный вклад в распространение христианства в первые века нашей эры. Память святых служит напоминанием о их миссионерской деятельности, вере и самоотверженности. В этот день проходят богослужения и молитвенные мероприятия.

Праздник иконы Божьей Матери «Достойно есть» посвящен почитанию одной из чудотворных икон Богородицы, которая символизирует ее заступничество и особую милость к верующим. В этот день проводятся богослужения, молитвы и крестные ходы, направленные на духовное укрепление и прославление Божьей Матери.

Праздник по народному календарю

Варнава Земляничник считался днем, когда по травам и лугам распространяется таинственная сила. В этот день нечистая сила проявлялась в разгар дня, а не ночью, как обычно. По поверью, бесы в этот день делили между собой обязанности: кто путал в сенях хомуты и вожжи, кто навещал детей с неизвестными болезнями, кто пугал людей, а кто наполнял травы ядом.

Известные личности, родившиеся в этот день

  • Футболист Лионель Месси
  • Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян
  • Актёр Александр Метелкин
  • Певица Соланж Ноуз
  • Актёр Харрис Дикинсон
  • Оператор Витторио Стораро
  • Модель Петра Немцова
  • Актриса Минди Кейлинг
  • Певица Анна Асти

Памятные даты в истории 24 июня

  • В 1497 году Джон Кабот открыл Канаду
  • В 1945 году на Красной площади прошел Парад Победы, который принимал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, а командовал — Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский
  • В 1959 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать»
  • В 1990 году на стадионе Лужники состоялся последний концерт Виктора Цоя и
  • В 2016 году Стивен Тайлер заявил о прекращении деятельности Aerosmith во время интервью на радиошоу Говарда Стерна
  • В 1812 году французская армия Наполеона напала на Российскую империю
  • В 1899 году на Кольском полуострове основан город-порт Полярный
  • В 1901 году в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника Пабло Пикассо
  • В 1916 году впервые сумма контракта звезды Голливуда составила семизначное число — Мэри Пикфорд подписала контракт со студией Paramount Pictures на сумму $1,04 млн
  • В 1930 году впервые в мире для обнаружения самолетов применен радар
  • В 1932 году открыт аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге

Кто отмечает именины

  • Женщины: Мария
  • Мужчины: Варфоломей

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24 июня — день, в котором причудливо переплелись древние славянские традиции, христианские праздники, народные приметы и неожиданные гастрономические торжества. В этот день собирают землянику, гадают на венках, запускают фейерверки и… едят пралине. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот мистический и яркий день. Праздники в России и мире 24 июня 2025 Международный день феи — неофициальный праздник, посвященный мифологическим существам из фольклора различных культур. Термин «фея» происходит из старофранцузского faerie, обозначающего магический мир. В разных традициях фей воспринимали как духов или демонов. Современный образ крылатой феи сформировался в XIX веке. Праздник направлен на сохранение культурного наследия и чаще всего сопровождается тематическими мероприятиями, особенно для детей. Праздник чувств был создан американской парой Рут и Томом Роями — авторами множества необычных и доброжелательных праздников. Основная идея — замедлиться и обратить внимание на собственные ощущения: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это день, посвященный осознанному восприятию мира и благодарности телу за его способности. Также праздник затрагивает понятие «шестого чувства» — экстрасенсорного восприятия. Его цель — напомнить о важности быть внимательным к себе и окружающим. День пралине особенно ценят любители сладкого. В разных странах под пралине понимают разные изделия: во Франции — это карамелизованные орехи, измельченные в крошку или пасту, а в Бельгии — шоколадные конфеты с разнообразными начинками. Пралине используется в тортах, пирожных, мороженом и конфетах. Приготовить его можно и дома — это простой процесс с минимумом ингредиентов. Праздник — повод попробовать новые вкусы и поэкспериментировать на кухне. Международный день женщин-дипломатов он был учрежден по инициативе Доминики в 2019 году и направлен на признание вклада женщин в международные отношения, дипломатию и миростроительство. Праздник подчеркивает важность гендерного равенства в сфере внешней политики, где женщины долгое время оставались в меньшинстве. Этот день служит напоминанием о роли женщин в дипломатической практике и поощряет дальнейшее расширение их участия в глобальном управлении. День Парада Победы 1945 года отмечается ежегодно 24 июня в честь исторического военного парада, который прошел в Москве на Красной площади после окончания Великой Отечественной войны. Парад 24 июня 1945 года стал символом победы советского народа над нацистской Германией и демонстрацией мощи и единства страны. Этот день напоминает о героизме и самоотверженности участников войны и служит важной датой в истории. День Республики Чувашия посвящен дню провозглашения Чувашской автономной республики в составе Российской Федерации. Этот праздник символизирует национальную идентичность, культурное наследие и историческое развитие Чувашии. В этот день проходят официальные мероприятия, культурные и образовательные акции, направленные на укрепление единства народа и популяризацию чувашской культуры. Православные праздники 24 июня 2025 День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы этот день посвящен почитанию двух апостолов, которые внесли значительный вклад в распространение христианства в первые века нашей эры. Память святых служит напоминанием о их миссионерской деятельности, вере и самоотверженности. В этот день проходят богослужения и молитвенные мероприятия. Праздник иконы Божьей Матери «Достойно есть» посвящен почитанию одной из чудотворных икон Богородицы, которая символизирует ее заступничество и особую милость к верующим. В этот день проводятся богослужения, молитвы и крестные ходы, направленные на духовное укрепление и прославление Божьей Матери. Праздник по народному календарю Варнава Земляничник считался днем, когда по травам и лугам распространяется таинственная сила. В этот день нечистая сила проявлялась в разгар дня, а не ночью, как обычно. По поверью, бесы в этот день делили между собой обязанности: кто путал в сенях хомуты и вожжи, кто навещал детей с неизвестными болезнями, кто пугал людей, а кто наполнял травы ядом. Известные личности, родившиеся в этот день Памятные даты в истории 24 июня Кто отмечает именины
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