Путин объяснил, зачем европейские политики пугают народ вторжением России

Путин: страшилка о войне с Россией нужна, чтобы вытягивать деньги из европейцев
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Путин заявил, что на Западе «придумали страшилку о вторжении России в Европу»
Путин заявил, что на Западе «придумали страшилку о вторжении России в Европу» Фото:

Президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что на Западе искусственно создают и поддерживают миф о возможном «вторжении России в Европу». По его словам, это делается для манипуляции общественным мнением и извлечения финансовых выгод.

«Враги России продолжают направлять Украине оружие и деньги, по сути как прямые участники конфликта», — заявил Путин в ходе встречи с выпускниками вузов силовых и военных ведомств, которая транслировалась на канале «Россия 24». Он утверждает, что на Западе ежегодно распространяют миф о «вторжении России в Европу», используя эту тему для введения в заблуждение собственного населения и извлечения из него финансовой выгоды.

Президент России Владимир Путин провел встречу с отличниками военных и силовых вузов в Кремле. В ходе выступления глава государства провел параллели между подвигом советских солдат в годы Великой Отечественной войны и действиями российских военных в современных условиях.

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Президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что на Западе искусственно создают и поддерживают миф о возможном «вторжении России в Европу». По его словам, это делается для манипуляции общественным мнением и извлечения финансовых выгод. «Враги России продолжают направлять Украине оружие и деньги, по сути как прямые участники конфликта», — заявил Путин в ходе встречи с выпускниками вузов силовых и военных ведомств, которая транслировалась на канале «Россия 24». Он утверждает, что на Западе ежегодно распространяют миф о «вторжении России в Европу», используя эту тему для введения в заблуждение собственного населения и извлечения из него финансовой выгоды. Президент России Владимир Путин провел встречу с отличниками военных и силовых вузов в Кремле. В ходе выступления глава государства провел параллели между подвигом советских солдат в годы Великой Отечественной войны и действиями российских военных в современных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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