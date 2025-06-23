Президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что на Западе искусственно создают и поддерживают миф о возможном «вторжении России в Европу». По его словам, это делается для манипуляции общественным мнением и извлечения финансовых выгод.
«Враги России продолжают направлять Украине оружие и деньги, по сути как прямые участники конфликта», — заявил Путин в ходе встречи с выпускниками вузов силовых и военных ведомств, которая транслировалась на канале «Россия 24». Он утверждает, что на Западе ежегодно распространяют миф о «вторжении России в Европу», используя эту тему для введения в заблуждение собственного населения и извлечения из него финансовой выгоды.
Президент России Владимир Путин провел встречу с отличниками военных и силовых вузов в Кремле. В ходе выступления глава государства провел параллели между подвигом советских солдат в годы Великой Отечественной войны и действиями российских военных в современных условиях.
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