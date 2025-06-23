Что делать, если укусила змея, а скорая приехать не может: советы врача

Летом риск встретить змею на природе возрастает. И иногда укус происходит там, где связи и врачей рядом нет. Что делать в таких случаях, URA.RU расспросило директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врача-инфекциониста и клинического иммунолога-аллерголога Павла Волчкова.
Главная защита от укусов змей — профилактика
Волчков подчеркнул, что самая надежная и эффективная защита от змей в условиях, когда скорую вызвать сложно, — профилактика. Поскольку единственное реально работающее средство после укуса — противоядие, а его получить сразу не всегда возможно, ключевым остается избегать контакта со змеями.
Врач рекомендует соблюдать элементарные меры предосторожности, внимательно следить за окружающей средой и не создавать ситуаций, в которых может случиться укус. «Лучше предупредить беду, чем потом бороться с последствиями», — отметил он. Это особенно важно для тех, кто ходит в походы, работает на природе или отдыхает в ареалах обитания змей. Одним словом, в местах — куда сложно вызвать врачей. Потому что без них обойтись все равно не получится.
Как не допустить укус змеи: простые правила безопасности
Чтобы не оказаться в ситуации, когда змея укусит, стоит соблюдать несколько правил:
- Будьте внимательны в траве и камнях. Змеи любят прятаться в высокой траве и под камнями. Не суйтесь туда без нужды.
- Не ходите по зарослям босиком. Обувь с толстой подошвой и высокая обувь — ваш лучший друг на природе.
- Не делайте резких движений рядом с змеей. Если увидели змею, лучше тихо отступить, не пугать ее.
- Не трогайте змей и не пытайтесь поймать. Даже если кажется, что она безобидна — риск велик.
- Используйте палку, чтобы проверять дорогу в густой траве. Это предупредит неожиданную встречу.
- Следите за детьми и домашними животными. Они особенно уязвимы и могут случайно потревожить змею.
- Носите с собой фонарик при прогулках в темноте. Змеи активны не только днем.
Стоит ли брать аптечку в поход
Для туристов, любителей походов, сбора грибов и просто жителей поселений, куда долго едет скорая, врач советует иметь при себе антисептики (хлоргексидин, перекись водорода, спиртовые растворы) и перевязочные материалы. Противоядие в аптеке можно попытаться найти, но его почти нигде не продают.
«Противоядие носят с собой разве что змееловы. В обычной аптеке его, скорее всего, не будет. Но антисептик и бинт — это минимум, что нужно иметь при себе», — подчеркнул Волчков.
Что делать в первые минуты после укуса
При укусе змеи единственным действительно эффективным лечением является введение противоядия. Яд змеи в основном состоит из белка, который может нейтрализовать только специальная сыворотка с антителами. Другие народные или домашние методы, по его словам, не помогают и не должны применяться.
Первое правило при укусе — не паниковать и не бегать. По словам специалиста, сильный страх запускает выброс адреналина, из-за чего яд распространяется быстрее.
«Когда вас кусает змея, организм реагирует страхом. Чем выше адреналин и быстрее пульс — тем активнее токсин распространяется по телу. Нужно максимально быстро успокоиться и обездвижить пострадавшую конечность», — объяснил Волчков.
Также он категорически не рекомендует накладывать жгут. Если есть возможность, рану нужно промыть, наложить повязку, чтобы предотвратить заражение, и ждать врачей. Но главная защита — это профилактика и внимательность, а не попытки самостоятельно справиться с последствиями, подчеркнул он.
Сколько есть времени, чтобы ввести противоядие
Чем быстрее пациент получит противоядие, тем лучше прогноз. Оптимальное время — до часа, допустимое — до шести часов.
«После шести часов эффективность сыворотки резко снижается — токсин уже успевает нанести серьезный урон. В идеале ввести антитела в течение часа. От трех до шести часов — это уже не лучший сценарий, но еще возможно спасти ткани», — отметил Волчков.
Врач подчеркнул, что самостоятельно сыворотку почти никто с собой не носит, но в больницах и на станциях скорой помощи противоядие есть. «Позвоните в скорую, скажите, что укусила змея — вас отвезут в ближайший пункт, где есть сыворотка. Обычно система четко знает, куда везти таких пациентов», — добавил он.
Как понять, ядовитая змея или нет
В большинстве случаев в России змеи не представляют смертельной угрозы, отметил Волчков. Однако человек на месте происшествия часто не может определить, ядовита ли змея.
«У ядовитых змей есть два характерных прокола — это клыки, через которые впрыскивается яд. У неядовитых змей таких клыков нет, и следы больше напоминают царапины», — пояснил он.
Сам момент укуса часто незаметен: пострадавший может почувствовать легкий укол, особенно если змея укусила через одежду. «Некоторые даже не понимают, была ли это змея или просто что-то задело кожу», — добавил врач.
Почему одни укусы проходят легко, а другие — тяжело
Волчков подчеркнул, что на последствия укуса влияет объем яда, который змея ввела. «Если змея кого-то уже кусала до вас, яд мог частично выйти. А если укус был „свежий“ и удачный — змея могла ввести всю накопленную дозу. Это влияет на силу отравления», — сказал он.
Также он напомнил, что движение, бег и паника усиливают распространение токсина. «Все зависит от вашего поведения: бегали ли вы, насколько активны были, какой у вас был пульс. Эти факторы могут усилить поражение», — добавил врач.
Какие бывают змеиные яды и чем они опасны
По словам Волчкова, в России распространены в основном гадюки, их яд имеет гемотоксичное действие — поражает клетки и разрушает ткани. У других змей, например у кобры, нейротоксичный яд, который влияет на работу нервной системы.
«Гемотоксины вызывают отек, некроз, проблемы со свертываемостью крови. Нейротоксины могут нарушать иннервацию — при сильной дозе человек буквально перестает дышать, потому что не может контролировать диафрагму», — объяснил он.
Однако, по словам врача, человек — слишком крупная мишень для нейротоксина, поэтому эффект чаще всего ограничивается онемением. «На мелких животных яд действует за 5–10 минут, на человека — зависит от дозы», — уточнил он.
Почему нельзя отсасывать яд при укусе змеи
Многие до сих пор верят в миф, что яд можно отсосать из раны сразу после укуса. Однако инфекционист подчеркивает: это не только неэффективно, но и опасно.
«Если бы все было так просто, это бы давно работало. Но посмотрите: пчелы, осы — вы же не пытаетесь отсасывать яд после их укуса. При укусе змеи яд впрыскивается глубоко под кожу, через клыки, и очень быстро распространяется. Вы не сможете его физически достать. Это просто бессмысленно», — пояснил специалист.
Он добавил, что такие попытки могут только навредить:
- создается дополнительная травма вокруг раны;
- можно занести инфекцию (зубы змеи "кишат" бактериями);
- при ранках во рту есть риск отравления самого «спасателя».
«Яд уже пошел по тканям, он не лежит в луже под кожей. Поэтому никаких прокусываний, ножей, отсасываний — это все пережитки прошлого и байки из фильмов», — подчеркивает Волчков.
Какие последствия бывают от укуса гадюки
По словам эксперта, в России летальные случаи от укуса гадюки — большая редкость. Но последствия могут быть серьезными: от сильного отека до некроза тканей.
«Это может быть большое пятно с черной или фиолетовой кожей, иногда с полосами — это лимфодренажные пути. У детей раны заживают быстрее, у пожилых могут остаться рубцы и впадины», — рассказал Волчков.
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