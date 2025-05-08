Что делать, если на даче завелись змеи: советы и рекомендации

Весной и летом на дачном участке можно столкнуться со змеей. Это может быть и безобидный уж, и ядовитая гадюка. Самое опасное в этой встрече — внезапность. Можно не заметить змею, а она воспримет человека или животное как угрозу. О том, с какими змеями можно встретиться в разных регионах России, чем они опасны, и как обезопасить свои участки от их появления — в материале URA.RU.
Какие виды змей появляются на дачных участках
На территории России чаще всего на дачные участки заползают уж, гадюка и медянка. Они встречаются в Центральном, Северо-западном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах.
По данным МЧС РФ, уж обыкновенный не предоставляет опасности, а вот обыкновенная гадюка считается потенциально опасным для человека, хотя ее укус крайне редко приводит к летальному исходу.
По данным ведомства, яд гадюки может вызвать сильную аллергическую реакцию. В зоне риска также находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как яд воздействует на кровеносную систему.
При этом уничтожать данный вид змей запрещено. По данным Росприроднадзора, обыкновенная гадюка занесена в Красную книгу в некоторых регионах России из-за снижения популяции этого вида. На сайте ведомства указано, что за уничтожение этого вида змей предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Змея медянка также может оказаться на дачном участке, однако она не представляет угрозу здоровью человека, а территория ее распространения находится на границе Тульской и Орловской областей и далее тянется на юг.
В Южном федеральном округе можно встретить также кавказскую гадюку. Ее яд не смертелен, но вызывает болезненные ощущения, припухлость и покраснение места укуса. Поэтому важно обратиться за помощью к врачу
В Приморском крае водится сахалинская гадюка и два вида щитомордников. Укус сахалинской гадюке может быть смертельно опасен. После попадания яда в организм происходят внутренние кровоизлияния в различных органах тела, появляются тромбозы сосудов. Яд щитомордника содержит токсичные вещества, вызывающие кровоизлияния, некрозы и тромбозы.
В Северо-Кавказском округе распространены кавказская гадюка и желтобрюхий полос. Желтобрюхий полос не опасен для человека, но всегда агрессивно настроен.
Почему змеи появляются на дачных участках
Существует несколько причин появления змей на дачных участках. Змеи могут проникать на территорию в поисках пищи, такой как грызуны, насекомые или птичьи яйца. Им также нравятся хорошо прогреваемые солнцем участки и теплицы. К местам, где змеи могут прятаться, относятся высокая трава, скопления строительного мусора, штабели досок и бревен. Также на сайте МЧС сообщается, что змеи проникают на частную территорию, которая находится вблизи лесной полосы. Это происходит, когда они ищут новые места для обитания.
Как определить, что змеи появились на дачном участке
Чтобы определить, какие змеи появились на участке, можно обратить внимание на:
- Звуковые сигналы. Змеи способны издавать различные звуки, включая шипение, постукивание хвостом, свист или хлопки, что служит способом отпугивания потенциальных хищников.
- Запахи. Некоторые виды змей выделяют характерные запахи в местах своего обитания. Например, крысиные змеи обладают резким запахом, который может ощущаться как в их убежищах, так и в норах.
- Норы. Обнаружить змеиные норы зачастую сложно, поскольку эти животные способны проникать в узкие пространства, включая небольшие трещины в камнях. При обнаружении одной норы существует вероятность наличия поблизости и других подобных укрытий.
- Исчезновение мелких животных. Косвенным признаком присутствия змей может служить внезапное исчезновение мелких птиц, грызунов или насекомых в данной местности.
Что делать, если змеи появляются на участках
Чтобы защитить дачный участок от нашествия змей, нужно провести на территории тщательную уборку. Необходимо срезать высокую траву и густые заросли, удалить скопления сухих веток, а также избавиться от старых деревьев и пней.
Также важно установить ограждения, используя металлическую сетку с размером ячеек не более 5 см. При этом забор следует углубить в почву для предотвращения проникновения змей. Необходимо избавиться от крыс и мышей и засыпать их норы. Змеи также отпугивает звук газонокосилки и применение ультразвуковых отпугивателей. Эти устройства генерируют звуковые волны и вибрации, которые служат эффективным средством для отпугивания змей.
Куда обратиться за помощью, если на дачном участке появились змеи
В МЧС советуют при обнаружении змей на дачном участке, а также, если это угрожает жизни и здоровью людей или животных, сообщить по единому номеру экстренных оперативных служб «112». Также о происшествии можно заявить в организации, специализирующиеся по поимке змей, если такие есть в вашем регионе.
Что делать, если встретился со змеей
В Росприроднадзоре сообщили, что при встрече с человеком змея постарается покинуть данное место. В случае, если этого не произошло, следует сохранять дистанцию не менее двух метров, не совершать резких движений, не нападать на нее и не пытаться сфотографировать.
Что делать, если змея укусила человека или животное
«Токсичность яда гадюки снижается только к осени. Если змея укусила необходимо срочно обратиться к врачу, который окажет квалифицированную помощь и введет пострадавшему противоядие», — говорится на сайте ведомства. Специалисты советуют до обращения к медикам зафиксировать место, на которое пришелся укус, так как при движении ускоряется распространение яда по организму.
Также пострадавшему следует сохранять спокойствие, пить побольше воды и принять таблетку от аллергии. «Ни в коем случае нельзя прижигать укушенные места, разрезать ранку, пытаться наложить жгут. Все эти действия могут усугубить проявления отравления», — отметили в Росприроднадзоре.
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