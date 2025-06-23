В рамках учений Балтийского флота российские военно-морские силы и Воздушно-космические силы провели успешную операцию по уничтожению отряда боевых кораблей условного противника в Балтийском море. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка ВМФ <...> отработала практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника разнородными группировками Балтийского флота», — говорится в официальном сообщении министерства. В ходе учений были задействованы современные системы ПВО-ПРО для отражения возможной агрессии против критически важных объектов как гражданской, так и военной инфраструктуры Калининградской области.
Учения Балтийского флота проходят на фоне маневров НАТО Baltops-2025, в которых задействованы около 50 кораблей альянса и авиация. Российские военные тренировки стартовали 27 мая и включают оборону баз, противодиверсионные операции и патрулирование, а также проходят на фоне недавних инцидентов, таких как попытка задержания танкера Jaguar силами эстонских ВМС и авиации НАТО в мае 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.