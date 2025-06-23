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19:49
В Новом Уренгое появятся летние овощные рынки
19:48
На трассе из Екатеринбурга в Пермь ограничили движение
19:45
Германская разведка открыла онлайн-магазин с сувенирами
8 грубейших ошибок в деле редактора URA.RU
19:42
В Тюмени катастрофично рухнули объемы частного строительства
19:39
ЛДПР сформировала команду кандидатов на выборы в курганскую облдуму
19:38
В ХМАО обвалились цены на авиабилеты до Петербурга
Путин рассказал выпускникам «страшилку» и раскрыл, чем будут воевать ВС РФ: главные заявления президента
19:38
Рябков заявил о нерушимости партнерства России и Ирана
19:36
Мэр Нового Уренгоя назначил дату открытия обновленной территории вокруг озера Молодежного
19:35
Челябинские депутаты обменялись опытом с коллегами из Запорожья и Херсонщины
В Сирии атаковали военную базу США: что это за объект и почему Хасака может стать горячей точкой
19:30
Квартирный коллапс: сколько в Кургане стали стоять малогабаритные квартиры
19:26
Глава МИД Ирана назвал хорошей встречу с Путиным
19:25
В Челябинской области за выходные в ДТП погибли 10 человек
Россия вмешалась: Путин пообещал помочь иранскому народу на фоне эскалации
19:24
В СК раскрыли причины нападения льва на директора парка «Тайган» Зубкова
19:20
Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок
19:14
Аграрий, политик, блогер: что известно о досрочно покинувшем пост главе Исетского района Тюменской области
Иран использовал последний шанс остановить атаку США и Израиля
19:13
В ХМАО приставы закрыли гостиницу за нарушение правил пожарной безопасности
19:08
Что делать, если укусила змея, а скорая приехать не может: советы врача
19:07
СКР завершил расследование дела по теракту в «Крокусе», где погибли 149 человек
«Через 48 часов»: Иран готовит решительный ответ на удары со стороны США
19:06
Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
19:05
Следственный комитет завершил расследование теракта в «Крокусе»
19:04
Пермяков просят проголосовать за крупяные шанежки в престижном конкурсе
Путин нашел способ спасти Иран, не поставляя оружие
19:01
«Играл в рулетку с хищниками»: Аскольд Запашный объяснил URA.RU нападение льва в «Тайгане»
19:00
В офисе «Единой России» в Кургане уволили уборщиц, которых заменил робот-пылесос. Инсайд
19:00
Собственный лифт, бассейн и пруд: под Курганом продают коттедж вблизи леса. Фото
В Суджанском районе во второй раз за год сменили главу: что известно об Алексее Спиридонове
18:53
Россия показала свою мощь в Балтийском море. Видео
18:50
Песков: Россия надеется на пресечение поставок сербских боеприпасов ВСУ
18:50
Владелец поросят, устроивших переполох в Ревде, хочет избавиться от них. Фото
Особая связь России и США, критика Трампа и опасения по Ближнему Востоку: главные заявления Пескова
18:46
Паслер выделил миллионы жильцам дома в Серове, где случился взрыв газа
18:45
Нефтяник из ХМАО отсудил у американской компании полмиллиона рублей за разбитое крюком лицо
18:43
Квартиру в центре Москвы не получит: адвокат пролил свет на судьбу сына Зверева
36 домов затоплено, 87 человек в зоне ЧС: наводнение в Хабаровском крае. Фоторепортаж
18:37
Челябинцы из-за сниженного спроса пытаются избавиться от «вторички»
18:36
Песков прокомментировал удары США по Ирану
18:33
Bild: доклад Каи Каллас об Израиле спровоцировал серьезный скандал
Президентом МОК впервые стала женщина: кто такая Кирсти Ковентри и что она думает о России
18:32
Глава одного из районов тюменской области досрочно ушел в отставку
18:23
Песков раскрыл главную тему переговоров Путина и Арагчи
18:22
Начался суд над пермской студенткой, призывавшей примкнуть к террористам
ВСУ массово сдаются при освобождении Запорожья в ДНР: карта СВО за 23 июня
18:21
Что известно про Виктора Кокшарова — нового президента УрФУ
1
18:20
В ХМАО врачи спасли жизнь пациентки с редкой болезнью почек
18:19
Путин принял в Кремле главу переходного правительства Мали: о чем договорились лидеры. Видео
На предприятии вспыхнул пожар из-за атаки дрона: карта атак БПЛА за 23 июня
18:19
Пермяки сварили в аномальной зоне в день летнего солнцестояния зелье для приворота. Фото
2
18:18
Ямальские врачи спасли ребенка, вытащив у него из живота 11 магнитов
18:14
СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского в Польше
В Нижневартовске меняют стратегические участки тепломагистралей
18:14
Тюменская мэрия отремонтирует свое военное убежище
18:12
В Курганской области нашли редкий сморчок, который занесен в Красную книгу. Фото
18:07
Цены на дома в Тюмени достигли исторического максимума. Эксклюзив
Иран пообещал уничтожить Израиль после ударов США: последние главные события войны на Ближнем Востоке
18:05
В тюменской облдуме передали зарплату ушедшего депутата
17:56
Экс-ректор УрФУ Кокшаров стал президентом вуза: инсайд URA.RU подтвердился
17:55
Прах Натальи Теняковой похоронят на Троекуровском кладбище
Чем известен директор парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев
17:54
Челябинские депутаты обсудили с подростками опасность запрещенных веществ. Фото
17:53
США уверены, что разбомбили места хранения обогащенного урана в Иране
17:52
Герой России Юсупов поделился впечатлениями о поездке в Сургут
По Израилю выпущено 30 ракет: карта ночных ударов на Ближнем Востоке
17:50
В Перми поставят новые «умные» остановки за 113 млн рублей
1
17:43
Врачи в Новом Уренгое дважды спасли жизнь пациенту, у которого останавливалось сердце
17:41
В Пермском крае больница не выплатила зарплату водителю после увольнения
Эксперты рассказали, как за пять дней похудеть на целый размер без голодовки
17:38
На свадьбе в Подмосковье произошел взрыв. Видео
17:30
Путин объяснил, зачем европейские политики пугают народ вторжением России
17:30
Путин похвалил «Орешник» и пообещал повышать боевые возможности ВС РФ
17:21
Крах на рынке недвижимости: в Челябинске из-за высоких ипотечных ставок падают цены на землю. Инфографика
17:21
Путин сравнил современных российских воинов с героями Великой Отечественной войны. Видео
17:17
В центре Кургана отремонтируют более десяти многоквартирных домов
3
17:17
Парад Победы, Иванов день и пралине: какие праздники отмечают 24 июня 2025
17:15
Вучич заявил, что Сербия приостановила экспорт боеприпасов
17:15
Удавов нет: в РСТ опровергли сообщения о нашествии змей в отелях на Кубе
17:15
Курганская КПРФ определила кандидатов на выборы в облдуму. Список
1
17:11
День иконы Божией Матери «Достойно есть» 24 июня: что нельзя делать в этот день
17:10
«Экологическая катастрофа»: жители Ямала встревожены завалами отходов на реке. Фото
1
17:10
Стало известно, что появится в отремонтированном особняке в центре Екатеринбурга. Фото
17:10
Тюменского бизнесмена наказали за рухнувшую горку
17:06
Пермячку осудили на 9,5 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере
17:00
Что известно о новом замглавы Шадринска Волгареве, приехавшем из ХМАО
16:59
В Чебаркуле отправлен под суд отец, по вине которого сгорел ребенок
16:58
В Челябинске развернули гигантское «Знамя Победы». Видео
16:55
СВР: Сербия использует обходные пути для поставки боеприпасов на Украину
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16:53
После дождей в Кургане будет облачно и прохладно
16:48
Нарышкин: США не предупреждали Россию об ударах по Ирану
2
16:48
Прокурор запросил для экс-замминистра обороны Иванова 14,5 года колонии
3
16:45
Курганская фирма попалась на взятке в 290 тысяч и заплатит штраф в миллион
1
16:41
На Ямале пьяный водитель электросамоката попался автоинспекторам
16:41
Названа дата похорон погибших в аварии челябинской журналистки Иванниковой и ее дочери
16:40
Где искать мегазвезд на «Ночи музыки» в Екатеринбурге: список
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16:39
Бывшего сотрудника ГАИ Миасса отправили в колонию за 31 эпизод коррупции
16:38
WSJ: США просили передать Ирану, что Израиль хочет завершить конфликт
2
16:37
В Кургане на фестивале выпускников с Niletto запретят продажу алкоголя
16:36
Иран впервые применил баллистическую ракету Qadr H для ударов по Израилю
16:34
Пермский мошенник купил SIM-карту в Курганской области и обманывал людей. Фото
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16:33
В Пермском крае тракторист-рецидивист лишился техники из-за пьяной езды по селу
16:33
Подростки терроризируют екатеринбуржцев на Вайнера ради кредитов: схема
16:30
«Дочка» независимой нефтяной компании из ХМАО отказалась выплачивать дивиденды акционерам
16:28
Сийярто заявил, что Зеленский больше не получит денег от Венгрии
16:27
Самовольно врезавшихся в газопровод в Тюмени цыган будут судить
2
16:24
Громкие хиты, 8 лет измен и жизнь вне России: Валерию Меладзе — 60
16:20
Мособлдума хочет ограничить продажу алкоголя в общепитах во дворах
16:19
«Нападения не было»: в парке «Тайган» рассказали подробности инцидента со львом
5
16:17
Налог на избыточное потребление еды в Белгородской области оказался фейком
16:14
Сколько стоит одеться на самом известном рынке Екатеринбурга к выпускному. Фото
16:13
Армия Израиля подтвердила удар по ядерному объекту Ирана в Фордо
16:09
В ЯНАО завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Надыма
16:07
Бастрыкин требует отчет по делу с аварийным домом в Перми
16:07
Глава Еткуля Кузьменков назвал гибель журналистки Иванниковой невосполнимой утратой для района
16:04
Мошенники обманывают россиян под видом сотрудников «Ростелекома»
16:02
Ангарского маньяка, убившего 85 девушек, будет защищать женщина-адвокат
16:01
В Курганскую областную больницу №2 купили систему стабилографии за 4 миллиона. Фото
4
16:00
В Екатеринбурге целый микрорайон остался без электричества. Скрин
1
16:00
Устав Челябинска изменят из-за расширения границ города
15:59
Житель ХМАО продал пенсионеру вездеход, а затем его выкрал
15:59
Проект «Кукловод»: пермяки усовершенствовали дрон на оптоволокне для отправки на СВО. Фото
1
15:58
В Екатеринбурге задержали бизнесмена, вымогавшего миллионы у застройщика
1
15:57
Целый этаж нечистот образовался в тюменской многоэтажке. Фото
15:55
Близкая к ИГ* группировка взяла на себя ответственность за теракт в Дамаске и пригрозила повторить его
15:54
Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против России
3
15:53
В Пермском крае похоронят гранатометчика Леонида Лесникова, погибшего на СВО
15:50
Коммерсанту, фигурировавшему в делах челябинского минстроя, утвердили приговор
15:49
Военную базу США в Сирии атаковали из минометов
1
15:47
В ЯНАО за 160 млн рублей предлагают выгодный бизнес с участием популярного ритейлера
15:45
Необычное молоко в магазине в Кургане удивило покупателей. Фото
15:44
МИД Казахстана опроверг пролет БПЛА ВСУ в сторону России над своей территорией
15:42
В ФК «Урал» сменилось руководство после невыхода в РПЛ
15:41
В Кургане временно отключат горячую воду в 34 домах. Список
15:36
Военная база США в Сирии подверглась нападению
15:36
РЖД переносит масштабный проект из-за нехватки денег
3
15:34
Появились новые подробности состояния искусанного львами владельца парка «Тайган»
15:33
В Шадринске назначили нового замглавы, работавшего в «Сургутнефтегазе». Фото
15:33
Федеральный министр летит в Екатеринбург на ярмарку трудоустройства
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15:32
В Тюмени рухнули цены на айфоны
15:30
В Салехарде к юбилею города откроют крупнейший в ЯНАО экстрим-парк. Видео
15:30
Тюменцев захлестнула фитнес-лихорадка. Эксклюзив
15:29
Крупнейшая металлургическая компания России выделит миллионы на помощь многодетным сотрудникам
15:29
В Курской области при задержании мародеров погиб начальник военной полиции
2
15:28
МИД Израиля подтвердил удар по тюрьме для политзаключенных в Тегеране. Видео
15:26
В Екатеринбурге семье солдата отказали в выплате за его гибель в Курской области
15:20
Откачка и сброс воды: что власти Кургана сделали после сильного дождя
3
15:19
В новом пермском зоопарке построят огромный акватеррариум
15:18
Совсем не кафе с русской музыкой: чем отличилось новое азиатское заведение в Кургане. Видео
15:17
Полина Гагарина и NILETTO приедут на юбилей Нового Уренгоя
2
15:16
Количество жертв теракта в Дамаске выросло
1
15:16
Вымогатель с автосервиса, где пытали людей, вышел из СИЗО Екатеринбурга
1
15:15
Пермский завод по производству вешалок получил миллиардный доход
15:15
В Шадринске прекратятся дожди
15:13
Медведев назвал Зеленского паразитом из-за постоянного попрошайничества
15:09
Группа «Винтаж» даст концерт на главной площади Тазовского. Видео
15:07
Власти Пермского края на 20% повысили расходы на национальную безопасность
15:07
«Последствия опасные»: Путин и премьер Ирака Судани пришли к единому мнению по ирано-израильскому конфликту
15:06
Из Челябинска в Санкт-Петербург запустят вечерние рейсы
15:05
В Минтрансе сообщили о резком росте цен на ремонт дорог
15:05
Мэрия Еманжелинска починила крышу целлофаном. Видео
15:02
Власти через два года разрешили строить новый ЖК в Ленинском районе Челябинска. Скрин
15:01
Международный олимпийский комитет впервые возглавила женщина
15:00
Якушев прилетит в Курган открывать «лучшее» региональное отделение ЕР на Урале
1
14:59
В Тюмени за рубль продают объект культурного наследия
14:57
Глава МИД Ирана заявил Путину, что страна имеет право на защиту
1
14:54
Власти ХМАО начали бороться с вандализмом с помощью умных видеокамер
14:53
Пермяки помогли установить рекорд по самой массовой медитации в России
14:53
Умер ветеран двух войн, работавший водителем автобуса в Надыме. Фото
1
14:52
Кровь, львы и суды: история скандально известного парка «Тайган»
14:51
Бык в Тугулыме 10 дней просидел под землей. Фото
1
14:49
В Тюмени еще один район застроят многоэтажками
14:48
ВС РФ ударили «Искандером» по центру подготовки ВСУ в Сумах
14:48
Путин: Россия предпринимает усилия по поддержке иранского народа. Видео
14:46
В Тюмени стало меньше безработных
1
14:43
ЦАХАЛ атакует «правительственные цели» в центре Тегерана
14:41
Пьяный маршрутчик разъезжал с пассажирами в Копейске. Видео
14:39
Жителей Воронежа пугают фейком о готовящемся теракте
1
14:37
«Калашников» готовит новую партию управляемых боеприпасов «КУБ-Э» на экспорт
14:36
Самолет с пассажирами не смог приземлиться в Салехарде и ушел на второй круг
1
14:35
Свердловского чиновника- «наркобарона» выпустили из СИЗО
2
14:35
Спикер челябинского ЗСО вспомнил о работе с погибшей журналисткой Иванниковой
14:35
Израиль нанес новый удар по иранскому ядерному объекту в Фордо
1
14:30
В ХМАО паводок пошел на спад
14:29
Трамп не отчитался России о намерении нанести удар по Ирану
1
14:25
В Кремле заявили о готовности помочь Ирану
14:25
Кремль резко отреагировал на слова Трампа о смене власти в Иране
14:24
В каком состоянии находятся лосята, которых нашли под Тюменью. Видео
3
14:21
Стремилась улучшить статистику: курганская ФСБ поймала пристава, которая обвиняется в превышении полномочий
1
14:20
Рыбак подорвался на мине ВСУ в Курской области
14:19
В Кремле рассказали о тесной связи Путина и Трампа
1
14:18
В Кремле оценили последствия ударов США по Ирану для отношений Москвы и Вашингтона
14:15
В Кремле рассказали о послании МИД Ирана Путину
1
14:15
В Кремле раскрыли, когда наступит момент встречи Путина и Трампа
14:15
В Кремле ожидают ясности по третьему этапу переговоров России и Украины
14:15
В Кремле обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
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14:15
«Как в Анапе»: тюменские волонтеры спасают уток, вымазавшихся в дизельном топливе у пруда Южного
14:13
ВС РФ разгромили склады боеприпасов ВСУ
14:12
Минпромторг решил продлить параллельный импорт в России на 2026 год
14:11
У жителей ХМАО стало популярно трендовое пляжное развлечение
14:11
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киевской области
14:11
В протестном тюменском муниципалитете во второй раз не смогли выбрать главу
14:07
FT: Германия разозлила союзников по НАТО из-за требования к США по Украине
14:07
В Салехарде расширят парковки и отремонтируют проезды
14:03
Власти ХМАО ввели льготы для бойцов, защищающих Курскую и Белгородскую области
14:03
Десятки психологов съедутся ради бойцов СВО на патриотический форум Жоги
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14:01
Каллас: выполнено 80% инициативы ЕС по поставке боеприпасов на Украину
13:58
Две жительницы Запорожской области задержаны ФСБ по подозрению в госизмене
1
13:57
В Перми ищут временного перевозчика для проблемного автобусного маршрута №15
13:57
Глава МИД Ирана передаст Путину письмо от верховного лидера
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13:53
В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль. Видео
13:53
Бастрыкину доложат о мигрантах, заставляющих челябинцев платить наличными за проезд
13:49
В Турции прокомментировали дату и место переговоров РФ и Украины
13:49
Погулять не получится: в центре Екатеринбурга набережная ушла под воду после мощных ливней. Фото, видео
1
13:48
Тегеран потрясли мощные взрывы, обесточившие город
1
13:48
«Скрипит так, будто сейчас развалится»: жители Соликамска пожаловались на старые автобусы. Фото
13:48
В Перми отремонтируют памятник МиГ-21
13:46
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана после ударов США
13:43
Житель Нового Уренгоя нашел в лесу патроны и пытался вывезти их с Ямала
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13:41
В России создадут навигатор по реабилитации пострадавших от Украины детей
13:40
Стало известно, по какому объекту был нанесен ракетный удар в Кременчуге
13:37
«Одним ударом»: в подполье рассказали о поражении военного полигона на Украине
13:37
Челябинский лидер Первых Буравова вернулась с делегацией из Запорожья
13:37
В Екатеринбурге нашли второго похитителя подростков
1
13:35
Стратегические партнеры ММК и АвтоВАЗ обсудили перспективы сотрудничества
13:33
Президент Мали возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Видео
13:32
В Петербурге задержали мужчину за финансирование экстремистской организации. Видео
1
13:32
Шапша напомнил родителям-мигрантам про их прямую обязанность
13:31
Иран ждет хода России после ударов США по Ирану
3
13:30
В Кургане определили завод с самыми быстрорастущими зарплатами
10
13:28
Жителей Челябинской области предупредили о резком похолодании
13:24
В ВШЭ назвали последствия закрытия Ормузского пролива
13:23
Спасенный из тюменского пруда ребенок находится в тяжелом состоянии
13:22
В Забайкалье из-за пожаров эвакуируют детей из лагеря «Парус»
1
13:20
Врио главы Суджанского района Дмитрюков ушел в отставку из-за проблем с образованием
13:20
В Пермском крае скончался известный путешественник, построивший тропу до Маньпупунера
13:18
Politico: Евросоюз рискует лишиться интернета из-за США
2
13:18
Счетная палата Ямала нашла нарушения в работе гостиницы «Юрибей»
13:15
В Перми продается фотостудия для новорожденных
13:14
В Челябинске Цискаридзе вместе с учениками научился лепить пельмени. Видео
1
13:11
В Каменске-Уральском женщина из ревности похитила сына своей знакомой
13:09
Челябинцы спорят, что выгоднее при росте цен на жилье: аренда или ипотека
13:09
Пенсионеры Тюменской облдумы получат VIP-страховки за счет бюджета
1
13:08
Департамент шерифа Лос-Анджелеса удалил пост с соболезнованиями Ирану
13:06
Авторитет из легендарной ОПГ Екатеринбурга начал расследование по делу об убийстве
13:04
Стало известно состояние директора парка «Тайган», которого чудом спасли от растерзания львом
2
13:04
Иранский парламент собирается приостановить сотрудничество с МАГАТЭ
13:04
«Сима-ленд» масштабно отпраздновал Международный день йоги. Видео
13:02
Россиянин из Quest Pistols хочет запретить исполнение песен коллегами с Украины
12:59
В Суджанском районе сменился глава
12:59
В Ханты-Мансийск на олимпиаду по физике съедутся школьники из 15 стран
1
12:59
На каких направлениях для отдыха этим летом могут сэкономить жители ЯНАО
12:58
Глава дипломатии ЕС озвучила опасный исход конфликта на Ближнем Востоке
12:56
Под Южно-Сахалинском отстреливают медведя, который убил двух человек
4
12:56
За выходные в Челябинской области утонули двое пьяных мужчин
12:55
Тюменцев ждет череда гроз. Скрин
12:52
Владельца сафари-парка «Тайган» спасла от льва сотрудница ведром и веником
5
12:51
ВС Ирана заявили о начале войны с США
4
12:49
«Это уникально»: зрители оценили спектакль на заводе, прошедший в рамках Дягилевского фестиваля в Перми. Фото
12:47
Соцфонд ХМАО раскрыл, как пенсионерам бесплатно поехать в отпуск
12:45
Властей Кургана раскритиковали из-за затопленных улиц города. Инсайд
8
12:45
Что известно о челябинской журналистке Иванниковой, которая погибла в ДТП
12:44
Власти Сургута объяснили причину гигантских пробок на выезде из города
12:43
В Челябинске пронумеровали электросамокаты для борьбы с нарушителями ПДД. Фото
12:42
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