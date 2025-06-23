Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Талызиной

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Российский лидер выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной
Российский лидер выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентины Илларионовны Талызиной. <...> Светлая память о Валентине Илларионовне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее щедрого дарования», — говорится в обращении президента.

Российский лидер также отметил, что Талызина отличалась не только выдающимся актерским талантом, но и глубокой преданностью своему профессиональному призванию. Ее значительный вклад в отечественный кинематограф, а также многолетняя деятельность на сцене Государственного академического театра имени Моссовета служат ярким образцом творческого вдохновения и самоотверженного служения российской культуре и обществу.

На 91-м году жизни 21 июня 2025 года после продолжительной болезни ушла из жизни Валентина Талызина. Она занимала видное место среди ведущих актрис советского и российского кинематографа, получив признание благодаря участию в картинах Эльдара Рязанова и работе в озвучивании популярных персонажей. До последних дней она оставалась верна сцене Театра Моссовета. Прощальная церемония с актрисой состоится на той же театральной площадке, где ранее отмечался ее 90-летний юбилей.

Накануне было раскрыто содержание завещания скончавшейся артистки. Согласно данным, Талызина оставила своим наследникам квартиру в центре Москвы на Большой Никитской улице, где проживала сама актриса. А также дачу в подмосковном Кратове. Кроме того, значительную часть наследства составляют интеллектуальные права актрисы, включая гонорары за озвучивание знаменитых фильмов и мультфильмов.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентины Илларионовны Талызиной. <...> Светлая память о Валентине Илларионовне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее щедрого дарования», — говорится в обращении президента. Российский лидер также отметил, что Талызина отличалась не только выдающимся актерским талантом, но и глубокой преданностью своему профессиональному призванию. Ее значительный вклад в отечественный кинематограф, а также многолетняя деятельность на сцене Государственного академического театра имени Моссовета служат ярким образцом творческого вдохновения и самоотверженного служения российской культуре и обществу. На 91-м году жизни 21 июня 2025 года после продолжительной болезни ушла из жизни Валентина Талызина. Она занимала видное место среди ведущих актрис советского и российского кинематографа, получив признание благодаря участию в картинах Эльдара Рязанова и работе в озвучивании популярных персонажей. До последних дней она оставалась верна сцене Театра Моссовета. Прощальная церемония с актрисой состоится на той же театральной площадке, где ранее отмечался ее 90-летний юбилей. Накануне было раскрыто содержание завещания скончавшейся артистки. Согласно данным, Талызина оставила своим наследникам квартиру в центре Москвы на Большой Никитской улице, где проживала сама актриса. А также дачу в подмосковном Кратове. Кроме того, значительную часть наследства составляют интеллектуальные права актрисы, включая гонорары за озвучивание знаменитых фильмов и мультфильмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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