Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Талызиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентины Илларионовны Талызиной. <...> Светлая память о Валентине Илларионовне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее щедрого дарования», — говорится в обращении президента.
Российский лидер также отметил, что Талызина отличалась не только выдающимся актерским талантом, но и глубокой преданностью своему профессиональному призванию. Ее значительный вклад в отечественный кинематограф, а также многолетняя деятельность на сцене Государственного академического театра имени Моссовета служат ярким образцом творческого вдохновения и самоотверженного служения российской культуре и обществу.
На 91-м году жизни 21 июня 2025 года после продолжительной болезни ушла из жизни Валентина Талызина. Она занимала видное место среди ведущих актрис советского и российского кинематографа, получив признание благодаря участию в картинах Эльдара Рязанова и работе в озвучивании популярных персонажей. До последних дней она оставалась верна сцене Театра Моссовета. Прощальная церемония с актрисой состоится на той же театральной площадке, где ранее отмечался ее 90-летний юбилей.
Накануне было раскрыто содержание завещания скончавшейся артистки. Согласно данным, Талызина оставила своим наследникам квартиру в центре Москвы на Большой Никитской улице, где проживала сама актриса. А также дачу в подмосковном Кратове. Кроме того, значительную часть наследства составляют интеллектуальные права актрисы, включая гонорары за озвучивание знаменитых фильмов и мультфильмов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.