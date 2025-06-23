Четвертая страна Персидского залива закрыла свое воздушное пространство

Власти Кувейта временно закрыли воздушное пространство страны из-за обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает информационное агентство Al Jazeera.
«Кувейт только что объявил о закрытии своего воздушного пространства на фоне региональной эскалации», — говорится в сообщении агентства Al Jazeera. Власти подчеркнули, что мера носит временный характер и будет действовать до особого распоряжения.
Ранее министерство транспорта Ирака объявило о закрытии воздушного пространства страны для всех гражданских авиарейсов. Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн присоединились к ограничениям.
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