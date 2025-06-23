23 июня 2025

Четвертая страна Персидского залива закрыла свое воздушное пространство

Кувейт временно закрыл воздушное пространство
© Служба новостей «URA.RU»
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Кувейт закрыл воздушное пространство
Кувейт закрыл воздушное пространство Фото:
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Власти Кувейта временно закрыли воздушное пространство страны из-за обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает информационное агентство Al Jazeera.

«Кувейт только что объявил о закрытии своего воздушного пространства на фоне региональной эскалации», — говорится в сообщении агентства Al Jazeera. Власти подчеркнули, что мера носит временный характер и будет действовать до особого распоряжения.

Ранее министерство транспорта Ирака объявило о закрытии воздушного пространства страны для всех гражданских авиарейсов. Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн присоединились к ограничениям. 

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Власти Кувейта временно закрыли воздушное пространство страны из-за обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает информационное агентство Al Jazeera. «Кувейт только что объявил о закрытии своего воздушного пространства на фоне региональной эскалации», — говорится в сообщении агентства Al Jazeera. Власти подчеркнули, что мера носит временный характер и будет действовать до особого распоряжения. Ранее министерство транспорта Ирака объявило о закрытии воздушного пространства страны для всех гражданских авиарейсов. Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн присоединились к ограничениям. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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