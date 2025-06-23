23 июня 2025

Российские туристы застряли в Катаре

АТОР: в Катаре находится около 100 организованных туристов из России
© Служба новостей «URA.RU»
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Около сотни российских туристов находятся в Катаре
Около сотни российских туристов находятся в Катаре Фото:

В Катаре на данный момент пребывают около 100 организованных туристов из России. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По предварительным данным аналитиков АТОР, сейчас в Катаре могут находиться не более ста организованных туристов. Катар — не массовое курортное направление в летний сезон и в основном используется путешественниками как логистический хаб для перелетов стыковочными рейсами», — сообщили в ассоциации, передает РИА Новости. 

В АТОР уточнили, что самостоятельных туристов и пассажиров с разными целями «может быть больше». Однако точное количество таких путешественников неизвестно. 

Ранее Иран запустил ракеты по базам США в Катаре, сообщил портал Axios. Ранее разведка США предупреждала о возможном нанесении удара по американской военной базе Эль-Удейд. В частности, власти Кувейта временно закрыли небо из-за обострения ситуации в регионе.

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В Катаре на данный момент пребывают около 100 организованных туристов из России. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). «По предварительным данным аналитиков АТОР, сейчас в Катаре могут находиться не более ста организованных туристов. Катар — не массовое курортное направление в летний сезон и в основном используется путешественниками как логистический хаб для перелетов стыковочными рейсами», — сообщили в ассоциации, передает РИА Новости.  В АТОР уточнили, что самостоятельных туристов и пассажиров с разными целями «может быть больше». Однако точное количество таких путешественников неизвестно.  Ранее Иран запустил ракеты по базам США в Катаре, сообщил портал Axios. Ранее разведка США предупреждала о возможном нанесении удара по американской военной базе Эль-Удейд. В частности, власти Кувейта временно закрыли небо из-за обострения ситуации в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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