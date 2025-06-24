В Красногорске прогремел взрыв, слышен звук БПЛА

Жители Красногорска сообщили о пожаре в ЖК после взрыва
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Пожар начался после падения БПЛА в Московской области
Пожар начался после падения БПЛА в Московской области Фото:

В жилом комплексе в Красногорске вечером произошел пожар после взрыва. Незадолго до этого над районом был слышен характерный звук, похожий на пролетающий беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают местные жители. 

«Жители Красногорска сообщают о пожаре в ЖК после взрыва, перед этим местные слышали звук БПЛА. Официальной информации сейчас нет», — рассказали местные жители «Осторожно, новости».

Ранее российские военные перехватили два беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые приближались к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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В жилом комплексе в Красногорске вечером произошел пожар после взрыва. Незадолго до этого над районом был слышен характерный звук, похожий на пролетающий беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают местные жители.  «Жители Красногорска сообщают о пожаре в ЖК после взрыва, перед этим местные слышали звук БПЛА. Официальной информации сейчас нет», — рассказали местные жители «Осторожно, новости». Ранее российские военные перехватили два беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые приближались к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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