Третий беспилотник сбили силы ПВО в Подмосковье

Собянин: российское ПВО сбило беспилотник, летевший в сторону Москвы
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Собянин рассказал о сбитом БПЛА
Собянин рассказал о сбитом БПЛА Фото:

Российские военные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью средствами ПВО Министерства обороны России был сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы», — говорится в сообщении мэра в официальном telegram-канале. По словам Собянина, на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.

Подобные попытки атак с использованием беспилотников на Москву фиксируются не впервые — ранее системы ПВО уже перехватывали дроны, направлявшиеся к столице. В одном из прошлых случаев беспилотник был уничтожен в Троицком административном округе, тогда обошлось без пострадавших и повреждений зданий.

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Российские военные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ночью средствами ПВО Министерства обороны России был сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы», — говорится в сообщении мэра в официальном telegram-канале. По словам Собянина, на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб. Подобные попытки атак с использованием беспилотников на Москву фиксируются не впервые — ранее системы ПВО уже перехватывали дроны, направлявшиеся к столице. В одном из прошлых случаев беспилотник был уничтожен в Троицком административном округе, тогда обошлось без пострадавших и повреждений зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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