Два БПЛА сбили над Московской областью

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Два беспилотника были ранее сегодня сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами. В этих районах никто не пострадал», — говорится в сообщении Воробьева в официальном telegram-канале.
Двух человек госпитализировали после падения БПЛА в Красногорске Московской области. Мужчина получил осколочные ранения, а беременную женщину увезли в больницу с острой реакцией на стресс.
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