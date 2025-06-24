Два БПЛА сбили над Московской областью

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Два дрона были сбиты на подлете к Москве
Два дрона были сбиты на подлете к Москве Фото:
новость из сюжета
Беспилотник ВСУ упал на дом в Красногорске

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Два беспилотника были ранее сегодня сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами. В этих районах никто не пострадал», — говорится в сообщении Воробьева в официальном telegram-канале.

Двух человек госпитализировали после падения БПЛА в Красногорске Московской области. Мужчина получил осколочные ранения, а беременную женщину увезли в больницу с острой реакцией на стресс.  

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Два беспилотных летательных аппарата были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Два беспилотника были ранее сегодня сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами. В этих районах никто не пострадал», — говорится в сообщении Воробьева в официальном telegram-канале. Двух человек госпитализировали после падения БПЛА в Красногорске Московской области. Мужчина получил осколочные ранения, а беременную женщину увезли в больницу с острой реакцией на стресс.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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