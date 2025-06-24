Беременную женщину госпитализировали в Московской области из-за падения БПЛА

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Беременную женщину госпитализировали в Подмосковье
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новость из сюжета
Беспилотник ВСУ упал на дом в Красногорске

Беременная женщина на 29-й неделе была госпитализирована в Красногорске из-за острой реакции на стресс после падения БПЛА на дом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — написал Андрей Воробьев в своем официальном telegram-канале. Он добавил, что на месте находится глава Красногорска. 

Ранее в Красногорске в результате падения БПЛА на жилой дом пострадал 34-летний мужчина. Он попал в больницу с осколочными ранениями руки и ноги. 

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Беременная женщина на 29-й неделе была госпитализирована в Красногорске из-за острой реакции на стресс после падения БПЛА на дом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — написал Андрей Воробьев в своем официальном telegram-канале. Он добавил, что на месте находится глава Красногорска.  Ранее в Красногорске в результате падения БПЛА на жилой дом пострадал 34-летний мужчина. Он попал в больницу с осколочными ранениями руки и ноги. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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