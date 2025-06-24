Беременную женщину госпитализировали в Московской области из-за падения БПЛА

Беременная женщина на 29-й неделе была госпитализирована в Красногорске из-за острой реакции на стресс после падения БПЛА на дом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — написал Андрей Воробьев в своем официальном telegram-канале. Он добавил, что на месте находится глава Красногорска.
Ранее в Красногорске в результате падения БПЛА на жилой дом пострадал 34-летний мужчина. Он попал в больницу с осколочными ранениями руки и ноги.
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