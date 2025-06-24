ВСУ бросили позиции в ДНР после атаки российской армии

ВСУ покинули позиции у Карповки в ДНР
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ВС РФ нанесли мощный удар по позициям ВСУ в ДНР, заявил Марочко
ВС РФ нанесли мощный удар по позициям ВСУ в ДНР, заявил Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ были вынуждены покинуть часть позиций в районе Карповки в ДНР после удара российской армии. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Вооруженные формирования Украины были вынуждены покинуть часть своих позиций в устье реки Нитриус», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что это произошло в результате удара ВС РФ. В этом районе продолжаются активные боевые действия, заключил эксперт.

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ВСУ были вынуждены покинуть часть позиций в районе Карповки в ДНР после удара российской армии. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «Вооруженные формирования Украины были вынуждены покинуть часть своих позиций в устье реки Нитриус», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что это произошло в результате удара ВС РФ. В этом районе продолжаются активные боевые действия, заключил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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