ВС РФ нанесли мощный удар по позициям ВСУ в ДНР, заявил Марочко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ были вынуждены покинуть часть позиций в районе Карповки в ДНР после удара российской армии. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Вооруженные формирования Украины были вынуждены покинуть часть своих позиций в устье реки Нитриус», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что это произошло в результате удара ВС РФ. В этом районе продолжаются активные боевые действия, заключил эксперт.
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