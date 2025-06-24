Российские войска вошли в населенный пункт Серебрянка в ДНР

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Передовые отряды закрепляются на новых позициях
Передовые отряды закрепляются на новых позициях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные подразделения вошли в населенный пункт Серебрянка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка», — рассказал Марочко ТАСС. По его словам, передовые отряды закрепляются на новых позициях.

В настоящее время российские войска ведут активные боевые действия по вытеснению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Серебрянки. Населенный пункт имеет важное тактическое значение на северском направлении.

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Российские военные подразделения вошли в населенный пункт Серебрянка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка», — рассказал Марочко ТАСС. По его словам, передовые отряды закрепляются на новых позициях. В настоящее время российские войска ведут активные боевые действия по вытеснению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Серебрянки. Населенный пункт имеет важное тактическое значение на северском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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