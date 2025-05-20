20 мая 2025

Беспилотные трамваи запустят в Екатеринбурге и Верхней Пышме

© Служба новостей «URA.RU»
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Модернизированные «Львята» начнут курсировать только после удачных испытаний
Модернизированные «Львята» начнут курсировать только после удачных испытаний Фото:

В Екатеринбурге тестирование беспилотных трамваев может начаться уже в 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор компании «Мовиста Екатеринбург» Александр Кошкин, подчеркнув, что город может стать третьей экспериментальной площадкой в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы подготовили инициативу, чтобы сделать Екатеринбург наравне с Москвой и Санкт-Петербургом третьим экспериментальным городом. Мы проводим технический аудит, нужны инфраструктурные изменения на самой линии, чтобы обеспечить безопасность», — пояснил Кошкин.

Для того чтобы обеспечить автономное движение трамваев без участия машиниста, необходимо провести модернизацию подвижного состава. В частности, требуется установить на трамваи камеры с функцией машинного зрения и радары, которые будут фиксировать препятствия снаружи.

На первом этапе испытания будут проходить на территории депо, затем — на маршруте без пассажиров. Только после успешного завершения всех тестов беспилотные вагоны начнут курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой с пассажирами.

О запуске беспилотных трамваев в Свердловской области стало известно на прошлой неделе. Идею уже поддержали в правительстве региона.

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В Екатеринбурге тестирование беспилотных трамваев может начаться уже в 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор компании «Мовиста Екатеринбург» Александр Кошкин, подчеркнув, что город может стать третьей экспериментальной площадкой в России после Москвы и Санкт-Петербурга. «Мы подготовили инициативу, чтобы сделать Екатеринбург наравне с Москвой и Санкт-Петербургом третьим экспериментальным городом. Мы проводим технический аудит, нужны инфраструктурные изменения на самой линии, чтобы обеспечить безопасность», — пояснил Кошкин. Для того чтобы обеспечить автономное движение трамваев без участия машиниста, необходимо провести модернизацию подвижного состава. В частности, требуется установить на трамваи камеры с функцией машинного зрения и радары, которые будут фиксировать препятствия снаружи. На первом этапе испытания будут проходить на территории депо, затем — на маршруте без пассажиров. Только после успешного завершения всех тестов беспилотные вагоны начнут курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой с пассажирами. О запуске беспилотных трамваев в Свердловской области стало известно на прошлой неделе. Идею уже поддержали в правительстве региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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