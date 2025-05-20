Беспилотные трамваи запустят в Екатеринбурге и Верхней Пышме

В Екатеринбурге тестирование беспилотных трамваев может начаться уже в 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор компании «Мовиста Екатеринбург» Александр Кошкин, подчеркнув, что город может стать третьей экспериментальной площадкой в России после Москвы и Санкт-Петербурга.
«Мы подготовили инициативу, чтобы сделать Екатеринбург наравне с Москвой и Санкт-Петербургом третьим экспериментальным городом. Мы проводим технический аудит, нужны инфраструктурные изменения на самой линии, чтобы обеспечить безопасность», — пояснил Кошкин.
Для того чтобы обеспечить автономное движение трамваев без участия машиниста, необходимо провести модернизацию подвижного состава. В частности, требуется установить на трамваи камеры с функцией машинного зрения и радары, которые будут фиксировать препятствия снаружи.
На первом этапе испытания будут проходить на территории депо, затем — на маршруте без пассажиров. Только после успешного завершения всех тестов беспилотные вагоны начнут курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой с пассажирами.
О запуске беспилотных трамваев в Свердловской области стало известно на прошлой неделе. Идею уже поддержали в правительстве региона.
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