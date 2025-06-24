В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пензы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Пенза», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Временные ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов и пассажиров.
Ранее аналогичные временные ограничения были введены в аэропорту Тамбова. Кроме того, Росавиация объявила о временной приостановке приема и выпуска гражданских воздушных судов в двух аэропортах Москвы — Внуково и Шереметьево.
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