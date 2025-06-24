В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

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Мера направлена на обеспечение безопасности полетов и пассажиров
Мера направлена на обеспечение безопасности полетов и пассажиров Фото:

В аэропорту Тамбов введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Напомним, ранее Росавиация объявила о введении аналогичных временных ограничений в двух крупных аэропортах Москвы — Внуково и Шереметьево. В этих аэропортах приостановлен прием и выпуск гражданских воздушных судов.

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В аэропорту Тамбов введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко. «Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов и пассажиров. Напомним, ранее Росавиация объявила о введении аналогичных временных ограничений в двух крупных аэропортах Москвы — Внуково и Шереметьево. В этих аэропортах приостановлен прием и выпуск гражданских воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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