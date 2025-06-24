В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Тамбов введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.
Напомним, ранее Росавиация объявила о введении аналогичных временных ограничений в двух крупных аэропортах Москвы — Внуково и Шереметьево. В этих аэропортах приостановлен прием и выпуск гражданских воздушных судов.
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